10. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın Kazananları Belirlendi!

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan “10. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması”, jüri değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla sonuçlandı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından “öğrenci” ve “profesyonel” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya toplam başvuru 174 olurken, aday projeler Türkiye’nin önde gelen mimar ve iç mimarlarının yanı sıra akademisyenlerden, sektör temsilcilerinden ve İMİB yetkililerinden oluşan bir Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Türk doğal taşları kullanılarak özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın öğrenci kategorisinde 8, profesyonel kategorisinde ise 3 proje ödüle değer bulundu.

Yarışmanın ödül töreni TİM Tasarım Haftası Etkinlikleri kapsamında 18 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen törenle takdim edildi. Yarışmada “profesyonel” ve “öğrenci” kategorilerinde dereceye girenler toplam 132 bin 500 TL’lik para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca her iki kategoride de ilk üçe giren tasarımcılar T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yurt dışı eğitim bursunu alma şansını yakalamış oldu.

132 bin 500 TL para ödülünün yanı sıra eğitim bursu şansı yakaladılar

10. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması Seçici Kurul Üyeleri, profesyonel kategorisinde Pınar Aracı’yı “Bağlaç” isimli çalışmasıyla birincilik, Berat Çelebioğlu, Serdar Aydın, Lale Karataş ve İzzettin Kutlu’yu “Stone Town” isimli çalışmasıyla ikincilik, Erhan Yıldız’ı ise “Joint Stone” isimli çalışmasıyla üçüncülük ödülüne değer buldu. 10. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışmasının öğrenci kategorisinde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Umut Deniz Demir, “Twist” isimli tasarımı ile birinci oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Egemen Şendur, “Gaia” isimli tasarımı ile ikinci olurken, TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Aykan Aras, Can Kayaaslan ve Kutay Kaynak ise “Ağ-aç” isimli tasarım ile üçüncülüğe layık görüldü. Öğrenci kategorisinin mansiyon ödülü sahipleri ise; “Gölge Değirmen” ve “The Module” isimli iki tasarım ile Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Şevval Akkuzu ile Muhammed Arif Aksu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Rauf Yasir Geleri; “Gölge” ve “Wish” isimli iki tasarım ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi Elif Beray Yönlüer ve “Link” isimli tasarım ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Öykü Ceylan oldu.

16 kişilik jüri projeleri değerlendirdi

10. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın bu yılki Seçici Kurulu Mimar Akın GÖLCÜK (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi), Mimar Ali Derya DOSTOĞLU (Per Se Mimarlık), Mimar Alper DERİNBOĞAZ (Salon Architects), Mimar Burak PEKOĞLU (BINAA), Mimar Can ÇİNİCİ (Çinici Mimarlık), Mimar Durmuş DİLEKCİ (Dilekci Mimarlık), Mimar Dürrin SÜER (M + D Mimarlık), Mimar Emre AÇAR (ACARARCH), Mimar Erhan KILIÇ (Habif Mimarlık), Mimar Gökhan AVCIOĞLU (GAD Mimarlık), Mimar Hasan KIVIRCIK (MTM Mimarlık), Doç. Dr. Murat YURDAKUL (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölüm Başkanı), Recep Coşkun BOZANLI (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi), Mimar Salih KÜÇÜKTUNA (PIN Architects), Dr. Serkan ANGI (İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Görevlisi) ve Mimar Yasemin ŞENER (pRchitect, Natura Dergisi Yayın Yönetmeni)’den oluştu.