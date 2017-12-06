ABD’de yenilenebilir enerji endişesi

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin vergi reformu uygulamasının 2018 yılında ülkedeki yenilenebilir enerji büyümesindeki ivmeyi baskılayabileceğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada “ABD’de Başkan Donald Trump dönemindeki vergi reformu ve diğer politikalara ilişkin belirsizliklerin, gelecek sene yenilenebilir enerji projelerindeki ivmeyi yavaşlatması olasılığı var.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Gregory Remec ise, “ABD’de vergi düzenlemelerine ilişkin olarak son dönemde önerilen revizyonlar, üretim vergi kredilerinin değerini düşürürken, yenilenebilir enerji projelerinin değerini azaltıyor.” ifadesini kullandı.

Remec, “Trump yönetiminin güneş enerjisi panellerinin ithalatına getirebileceği muhtemel vergi, yenilenebilir enerji projelerinin ilerlemesini yavaşlatabilir, yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümeyi azaltabilir.” değerlendirmesini yaptı.