AKUT Vakfı'nda Sempozyum

Geleneksel okçuluk sporunda uluslararası entegrasyon ve yarışmalarda kategorizasyon gibi konuların masaya yatırıldığı bu toplantı için dört ülkeden geleneksel okçuluk sporu gruplarının temsilcileri geldi.



Almanya'nın TAI, Yunanistan'ın Koryvantes, Portekiz'in Portekiz Geleneksel Okçuluk Birliği başkanlarıyla temsil edildiği toplantıda, ev sahibi ülke Türkiye'nin temsilcisi Tirendaz Okçuluk grubu oldu.



Dört ülkeden okçular kendi okçuluk kültürlerinin kökeni hakkında bilgi verdikten sonra; karşı karşıya kaldıkları sorunlar, bunların çözümleri, yarışma için ekipman kategorizasyonu ve ülkeler arası işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulundular.



AKUT Vakfı Kartal Yerleşkesi Sorumlusu Hakan Bingöl, bu sempozyumun, ata sporlarımızdan olan Geleneksel Türk Okçuluğu branşının ülkemizde yaygınlaştırılması ve gençlere sevdirilmesi için önemli bir çalışma olduğunu ve AKUT Vakfı'nın sporu ve sporcuları her zaman desteklemeye devam edeceğini belirtti.

