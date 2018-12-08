‘ALTIN KALPLİ’ KADINLAR ŞEHİT ÇOCUKLARINI UNUTMADI Yardımsever kadınlar tarafından kurulan Altın Kalpler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı tarafından, plaketle ödüllendirildi. Cemiyet hayatının yardımsever kadınları tarafından kurulan dernek, çeşitli vakıflara olan yardımları ile öne çıkıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:45