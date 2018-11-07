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Altus Ehli Kahve ile en köpüklü deneyim

Arçelik’in tüketicilerin hayatlarına değer katan markası Altus, Ehli Kahve ile Türk kültürünün 500 yıllık mirası Türk kahvesinin hakkını bol köpükle veriyor.

Altus Ehli Kahve ile en köpüklü deneyim
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Kullanımı kolay ve ekonomik ürünleriyle tüketicilerin hayatını kolaylaştıran Altus, yeni ürünü Ehli Kahve’yi kahve meraklılarının beğenisine sundu. Ehli Kahve, Türk kültürünün en kıymetli miraslarından biri olan Türk kahvesinin en köpüklüsünü tek bir dokunuşla yapmanızı sağlıyor.

Ehli Kahve her ortama uyum sağlıyor

Türkiye'nin dört bir yanında 4 bini aşkın satış noktası ile en geniş dağıtım ağına sahip markalarından biri olan Altus, teknolojiyi en yalın ve işlevsel kullanım şekliyle buluşturduğu Ehli Kahve’de gri, pembe, mor ve kahve rengi olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor. Dayanıklılığı fonksiyonellikle bir araya getiren ürün, Köpük Algılama Teknolojisi ve yer kaplamayan şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Zarafet ve pratiklik bir arada

Aynı anda 4 fincana kadar kahve pişirebilme kapasitesi, ölçü kaşığı, su altında kolayca temizlenebilen ve sağ ve sol el kullanımına uygun cezvesi, taşmayı önleyen algılama özelliği ile kolayca kullanılabilen Ehli Kahve, bol köpüklü kahveler hazır olduğunda ses ve ışıkla uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AltusehliKahve
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