Aşka giden adres: Hilton İstanbul Maslak

Kentin en yenisi Hilton İstanbul Maslak, Sevgililer Günü’nü tüm görkemiyle kutlamak ve yaşamak isteyenlere kusursuz bir gün vadediyor. Sevgililere, sıcaklık, konfor, eğlence ve romantizmi bir arada bulabilecekleri eşsiz bir ortam sunan Hilton İstanbul Maslak, bu günü tüm ayrıntılarıyla özel kılıyor. 14 Şubat’ta, otelin ve aynı zamanda İstanbul’un en gözde gurme restoranlarından biri olan Zaxi Restaurant’da, ödüllü şef Arif Kemal Doğan’ın hazırladığı “İlk tadımda aşk” menüsü ile başlayan akşam yemeği, sevilen grup Manuş-u Âlâ’nın canlı sahne performansıyla, her anı keyif vadeden bir geceye dönüşüyor. Repertuarında caz standartları ve Fransız şansonlarının yanı sıra, kendi tarzlarında yorumladıkları 70’ler, 80’ler ve 90’ların yerli ve yabancı popüler parçalarına yer veren grubun vokalistliğini Gizay Büyükdoğanay yapıyor. Saat 19:30 başlayacak olan program, 23.00’da sona eriyor. Limitsiz yerli içki ve dünya mutfağından seçkin lezzetlerinin yer aldığı bu geceye özel akşam yemeğinin fiyatı, kişi başı 400 TL.



Hiç bitmeyen mutluluklar



Keyif, lezzet ve aşk dolu bir Sevgililer Günü’ne, Hilton İstanbul Maslak’ta adım atıp otelde konaklamak isteyen çiftler ise bugüne özel konaklama paketinden yararlanıyor. Geniş, şık ve konforlu King Deluxe odalarda, çikolata kaplı çilek ikramıyla beş yıldızlı otel hizmetinin tadını çıkaran ve güne şehrin güzel enerjisiyle uyanan çiftler, mutluluklarını canlı arp dinletisi eşliğinde enfes bir kahvaltıyla perçinliyor. Bu güne özel olarak Sevgililer Günü’nde otelde konaklayan misafirler, Ocean Spa’nın eşsiz masajlarından diledikleri birini yüzde 35 indirimle satın alabiliyor. Sevgililer günü akşam yemeği programı ve kahvaltı dahil konaklama teklifi, çift kişi için 1400 TL.

Hayata lüks bir mola vermek isteyen ve aşkının, her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünenler, 14 Şubat Perşembe günü Hilton İstanbul Maslak’ta buluşuyor.



Hilton Istanbul Maslak hakkında:



İstanbul Maslak’ta 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Hilton Istanbul Maslak, misafirlerine birinci sınıf konaklama deneyimi sunuyor. İşlevsel tasarımı, şık detayları ve kusursuz alternatifler sunan etkinlik mekanları ile şehre yepyeni bir soluk kazandıran otelde, 17’si süit, toplam 284 oda yer alıyor. 6 bin 600 metrekare etkinlik alanı, 850 metrekare sütunsuz balo salonu ve üç kata yayılan, her biri en son görsel-işitsel teknolojiyle donatılmış, toplam bin 200 kişiyi ağırlayabilen 22 toplantı odası bulunan Hilton Istanbul Maslak, dünyanın dört bir yanından renkli bir sanat seçkisi sunan özel sanat galerisi ile de öne çıkıyor.