Aydınlı Rehberler Başkanını Seçiyor Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) yeni başkanını seçiyor. Seçim 4 Ocak 2019 tarihinde Genel Kurul'da yapılacak.

Jelis Pirana Yazıyor -



Türkiye’de turizmin başlangıç noktası olarak bilinir Aydın… Ege’nin bu güzel kenti turizme iyi başladı ama bugün tam olarak hedeflediği noktada değil. Bu konudaki sıkıntıyı da en çok bölgede bulunan rehberler dile getiriyor.



Bu yüzden Aydın Turist Rehberleri Odası’nın seçimleri (ATRO) her zamankinden daha fazla öne çıkmış durumda.



ATRO yeni başkanını seçiyor 4 ocak 2019 tarihinde… Genel Kurul’da Ozan Sayın adı öne çıkıyor. Çünkü Ozan Sayın, Aydın’ın turizmdeki sıkıntılarını en çok dile getiren ve çözüm üreten isim olarak aylardır çalışmalar yapıyor. Ege’nin incisi Aydın’ın tanıtılmasında önemli katkıları olan Sayın, bu yüzden seçimin en güçlü adayı olarak görülüyor.



Lisans öğrenimini turizm üzerine yapan Sayın, 1995 yılında Nevşehir Rehberlik kursunu tamamlayarak mesleğe ilk adımını attı. 31 yıllık turizm ve 23 yıllık rehberlik tecrübesine sahip olan Ozan Sayın’ın, 2000 yılından bu yana Kuşadası’nın tanıtımında emeği bulunuyor. 2011 yılından itibaren KURED (Kuşadası Rehberler Derneği) Yönetim Kurulunda olan Sayın, 2013 yılından bu yana ATRO’nun yönetiminde yer alıyor. Son 2 dönemdir Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sayın, yeni dönemde başkan seçilmesi halinde Aydın’ın tanıtımı için farklı projeler geliştireceğini söyüyor.



Ozan Sayın, Kasım ayında Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)’nin Aydın’ı ziyareti esnasında heyete rehberlik etti. Sayın, ekonomi gazetecilerini İzmir’e ayak bastıkları andan itibaren, toplantının ve gezinin sonuna kadar gönüllü bilgilendirme yaptı.

Aydın’ın doğal zenginliklerinden, keşfedilmemiş potansiyellerine, zengin tarihinden, eşsiz tarihi eserlerine kadar birçok konu hakkında bilgiler paylaştı.



Ozan Sayın gelecek dönemde yapacaklarını ise şöyle açıkladı:



Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB Kuşadası YTK ile eşgüdüm içinde daha etkili denetimler yapmak.

ATRO Rehberler Kooperatifini kurmak. E-Dergi çıkarmak. Teorik ve pratik seminer sayısını artırıp, özellikle yeni rehberlerin meslek ile daha kolay bütünleşmelerini sağlamak.

Aylık değerlendirme toplantıları yapmak. Daha fazla iş ortakları yaratıp, üyelerimize ekonomik getiri sağlamak ve Mobil uygulama ile üyelere lojistik destek sağlamak.



Beraber çalışacağı meslektaşlarıyla fikir birliği ve uyumun başarı getireceğine inanan Sayın, ekibini oluşturan isimleri de açıkladı.



Başkan Adayı olan Ozan Sayın’ın Yönetim Kurulu adayları şu isimlerden oluşuyor:



Celal Küçük, Hakan Uğur Kasap, İskender Öztürk, İsmail Umut Kurt, Nafia Demircan Kumaş, Ozan Gündüzalp, Tolkın Ramazanova.



Sayın’ın Denetim Kurulu Adayları listesindeki isimlerin sırası ise şöyle:



Çiğdem Vidinel, Mehmet Adıgüzel, Turgut Uygun



Delege Adayları listesindeki kişiler şöyle sıralanıyor:



Celal Küçük, Hakan Uğur Kasap, İsa Levent Gürçavdı, Mert Taner, Nafia Demircan Kumaş, Oğuz Kutucu, Ozan Gündüzalp, Tolkın Ramazanova, Turgut Uygun.