Balkanların genç ülkesi 11 yaşında 17 Şubat 2008’de bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti 11. yaşını doldurdu.

Jelis Pirana yazıyor - İstanbul’da Kosova Dernekleri Platformu ve Kosova Kültür Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen bağımsızlık günü kutlamaları, Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Muammer Ketencoğlu ve ekibinin gösteri yaptığı organizasyonda Kosova’nın güncel durumu ve 11 yıldır verdiği mücadele konu edildi. Türkiye’de yaşayan Kosova kökenli sporcu, sanatçı, siyasetçilerle birlikte Türkiye’nin her yerinden konukların ağırlandığı organizasyona, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik de katılım sağladı.



“Kosova anne-baba toprağı, Türkiye Anavatan”



Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker, “Kimimiz için anne babamızın, kimimiz için büyükanne-büyükbabamızın doğduğu topraklar olan Kosova’nın, ekonomik ve sosyal anlamda çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen dünyanın saygın, tanınır bir ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini mutlulukla izliyoruz. Bizler de burada yaşayan Kosova kökenli vatandaşlar olarak anavatanımız Türkiye'de Kosova'nın temsilcileri olarak destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Değerli sanatçı Muammer Ketencoğlu'nun müziğinin yardımıyla Kosova'ya dikkat çekmek, kamuoyunda bilinirliğini artırmak bu yılki hedefimiz. Balkan Müzikleri ile aslında birbirimiz için ne kadar bilinir olduğumuzu da gözler önüne sereceğiz.” ifadelerini kullandı.



“İKİ DEVLET, TEK MİLLET”



Geceye katılan önemli isimlerden bir diğeri de Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu oldu. Kosova’nın bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına ev sahipliği yapmaktan şeref duyduğunu bildiren Kerimoğlu, “Kosova’yla olan dayanışma duygumuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki ülkeyi aynı milletin mensupları olarak görmesinden kaynaklanıyor. Her ne kadar iki ayrı devletimiz de olsa tek bir millet olarak değerlendiriyoruz. Her etkinlikte Balkanlılarla bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonraki etkinliklerinde de hep yanlarında olacağız.” vurgusunu yaptı.



Gecenin sonuna doğru davetliler balkan müzikleri söyleyip hep birlikte dans ettiler.