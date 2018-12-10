Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da

Erkeklerin en önemli aksesuarlarından biri olan saat, Victorinox Swiss Army ile yeni bir soluk kazanıyor. Her ayrıntıyı düşünen ince özellikleri ile dayanıklılık ve kaliteyi ürünlerinde yansıtan Victorinox Swiss Army, inovatif çalışmalar sonucu LED özellikli Night Vision’u erkeklerin beğenisine sundu.



Victorinox Swiss Army’nin segmentindeki tek modeli Night Vision, LED aydınlatma sistemi ile karanlık ortamlarda kullanıcıya kolaylık sunuyor. Kadran aydınlatması kadar saat üzerinde bulunan LED fener, karanlıkta yönünüzü görmenizi sağlayacağı gibi acil durumlarda SOS mesajı da verebiliyor.

