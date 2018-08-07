“ Bir kap su,bir yaşam" Tudors’dansokak hayvanları için anlamlı davranış

Tüm dünyada toplam 220 noktada satış noktası bulunan Tudors Gömlek Krallığı yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. "Kadına şiddete son”, ”Çalışan kadına 1 gün fazla izin,Babalar Gününde “Sen de bir babalık yap”gibi toplumsal farkındalığı arttırıcıpek çok sosyal sorumluluğa imza atan Tudors Gömlek Krallığı bu kez hayvan dostu bir yaklaşımla tüm markalara örnek oluyor.



Özellik Yaz aylarının gelmesiyle sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 26 cadde mağazasının önüne su kapları yerleştiren Tudors;tüm çalışanlarıyla birlikte kimsesiz sokak hayvanları sahip çıkıyor.



Konuyla ilgili bilgi veren Tudors CEO’su Yaşar Ayayadın “ Tudors bir halk markası.Biz halkın yüreğini temsil ediyoruz.Bir marka olmanın en büyük sorumluluğu örnek olmak, farkında olmak ve duyarlı olmaktır.Sokak hayvanları için başlattığımız bu çaba dilerim pek çok markaya örnek olur “ dedi.

