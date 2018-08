Bodrum’da Gloria Gaynor rüzgarı!

En sevilen şarkılarını, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri için seslendiren Gloria Gaynor, Türkiye’ye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, bu özel organizasyon için Nef’e teşekkür etti. Gloria Gaynor gibi bir müzik ikonunun Nef Reserve Yalıkavak’ta sahne almasının Bodrum’un ve Türkiye’nin itibarına da büyük katkı sağladığını ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Geçen yıl yine burada bir diğer dünya yıldızı Antonis Remos’u ağırlamıştık. Ülkesi için üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan bir şirket olarak, Türkiye’nin yurt dışındaki itibarına katkıda bulunacak her türlü projenin içinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.



Son yıllarda yapılan yatırımlarla, en önemli turizm destinasyonları arasında yerini alan Bodrum dünyaca ünlü pop şarkıcısı Gloria Gayner’ı ağırladı. Pop müziğin dünyadaki sayılı efsane isimleri arasında gösterilen ve dünyada “disko kraliçesi” olarak anılan Gloria Gaynor, Bodrum’da düzenlenen özel etkinlikte sahne aldı. Türkiye’nin lider gayrimenkul şirketi Nef’in özel davetlisi olarak Bodrum’a gelen Gloria Gaynor; 9 Ağustos’ta Nef’in Reserve bakış açısı ile geliştirilen Bodrum’daki iki projesinden biri olan Nef Reserve Yalıkavak’ta düzenlenen organizasyonda sahneye çıktı.



Carlo Bernardini’den özel menü

Dünyaca ünlü şef Carlo Bernardini’nin etkinliğe özel olarak hazırladığı menüyle renklenen; DJ Murat Tokuz ve Jabbar’ın performanslarıyla bir müzik festivaline dönüşen gecede, müzikseverler Gloria Gaynor’ın şarkıları eşliğinde keyifli bir gece yaşadı. 1.000’e yakın davetlinin katıldığı ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur’un ev sahipliği yaptığı geceye, Gökhan Avcıoğlu, Şentürk Fahralı, Suzan Toplusoy, Merih Turanlı, Ömer İşvan, Songül Sel, Ceylan Sohtorik, Melike Bülent Sabuncu, Hülya Turgut Eltemur, Beste Mustafa Yurttaş, Özlem Avcıoğlu, Hande Yılmaz, Tolga Sezgin gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdi.



Gloria Gaynor’dan Nef’e teşekkür

Uzun süre sahnede kalan, sahne performansıyla kendisini dinleyen çok sayıda kişiye keyifli anlar yaşatan Gloria Gaynor, Türkiye’ye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, bu özel organizasyon için Nef’e teşekkür etti.



Erden Timur: Türkiye’nin itibarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz

'Nef Reserve' konseptiyle Bodrum’da örnek projeler geliştirdiklerini söyleyen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise, “Geçtiğimiz yıl Nef Reserve Yalıkavak projemizin lansmanı dolayısıyla, yine burada dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Antonis Remos’u ağırlamıştık. Bu yıl da Gloria Gaynor gibi bir müzik ikonunu Bodrum’da ağırlamanın mutluluğu yaşıyoruz. Böylesine önemli isimleri Türkiye’ye davet ederek, ülkemizin itibarına katkıda bulunmanın bizim gibi, ülkesi için çalışmayı ilke edinmiş şirketler ve iş insanlarının misyonu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle önümüzdeki dönemde kendi alanlarında marka olmuş isimleri Türkiye’ye davet etmeye; ülkemizi yerinde görerek tanımalarına ve ülkemizin marka elçileri olmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Ülkesi için üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan bir şirket olarak, Türkiye’nin yurtdışındaki itibarına katkıda bulunacak her türlü projenin içinde bulunmayı sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.



“I Will Survive” ile pop tarihine geçti

40 yılı aşan müzik kariyerinde 20’nin üzerinde albüm çıkaran ‘disko kraliçesi’ Gloria Gaynor, 1978 yılında yayınladığı ve müzik tarihinin en başarılı parçalarından biri olarak kabul edilen “I Will Survive” isimli şarkısıyla, dünya listelerinde uzun süre bir numarada kalmayı başardı. Şarkı, Türkiye’de de Ajda Pekkan tarafından “Bambaşka biri” adıyla Türkçe olarak seslendirildi ve uzun yıllardır farklı kuşaklar tarafından dinleniyor.