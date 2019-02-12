BOL SKORLU FENOMEN Mİ, GÜVENİLİR KİŞİ Mİ?

Türkiye’nin 101 Genç Sivil Toplum Kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan ve gençliğin çatı kurumu olarak kendini konumlandıran TGSP (Türkiye Gençlik STK’ları Platformu), bu yılın temasını ‘Liderlik ve Gençliğin Rol Modeli’ olarak belirledi. 2019’un ilk genişletilmiş ve yenilenmiş danışma kurulu toplantısını gerçekleştiren TGSP, “gençliğin rol modeli ve liderlik” konusunu gündemine aldı. Buluşmada, kimlerin bu konuyla ilgilenmesi gerektiği, neler yapılabileceği, somut proje önerileri ve bu konudaki eksikliklerin nasıl giderilebileceği gibi konular detaylarıyla ele alındı.



“Nitelikli Toplum, Nitelikli Kurum, Nitelikli Gençlik”



Gençliğe daha fazla güven duyulması, bürokraside gençlere duyulan güvensizliğin önüne geçilmesi, STK’ların çalışmalarına daha fazla tanıtım desteği, gençlerin bağımsız zaman geçirebileceği fiziki mekanların arttırılması ve sosyal medyanın rol model tercihlerine etkisi ön plana çıkan önemli konu başlıkları arasında oldu.

Rol model ve lider kavramlarının ‘bol skorlu fenomenlik’ kavramından ziyade güvenilir ve itibarlı kişi olarak algılanmasını tercih edeceklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih KACIR, günün pratiğine uygun taktiksel çözümlerden ziyade güven veren ve sürdürülebilir bir iletişim biçimine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Ayrıca, gençliğe yönelik politikaların tanıtımının daha etkili yapılacağına dikkat çekilirken STK’ların ise daha fazla destekleneceği ifade edildi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek toplantıya katılım sağlayan STK temsilcileri ve danışma kurulu üyeleri, bugüne kadar edindikleri tecrübeleri aktarırken, gençliğin rol modeli algısı, lider tercihi ve rol model seçilirken hangi iletişim kanallarının kullanıldığına özellikle dikkat çektiler. Toplantının ana mesajını ise TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, “nitelikli toplum için aynı zamanda nitelikli kurumlara ve gelecekte bu kurumları yönetecek nitelikli gençliğe ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Bu nedenle, sloganımız ‘nitelikli toplum, nitelikli kurumlar ve nitelikli gençliktir. Önümüzdeki süreçte uygulayıcı olmaktan daha çok gençlerin sahada uygulamalarının önünü açan danışman rolünü daha fazla üstleneceğiz.” sözleriyle özetledi.



TGSP, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Gençlik



Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en kapsamlı gençlik araştırması olan “Türkiye’nin Gençleri” araştırmasını hazırlayarak ilk kez gençlerin eğitim, kültür, sanat, iş hayatı, demografisi ve beklentileri hakkında eğilimlerini güvenilir verilerle ortaya koyan TGSP (Türkiye Gençlik STK’ları Platformu), gerçekleştirdiği Türkiye Gençlik Zirvesi ile adını duyurmuştu. Türkiye’de gençlik ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getiren TGSP, Sosyal Girişimcilik Ödülleri ile ‘sosyal girişimcilik’ kavramını yine bu zirvede Türkiye’nin gündemine taşımıştı.