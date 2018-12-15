Bu yılın en favori hediyesi “Kazak”

Dijital dünyadaki değişimler ve internet kavramının hayatımıza hızla girmesiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarımız geleneksel ortamlardan çıkıp yerini online platformlara bırakmış durumda. Online alışverişin; zaman tasarrufu, bir tıkla alışveriş yapma keyfi, ürün çeşitliliği, ürün ve fiyat karşılaştırmaları, teslimat kolaylığı gibi birçok avantajı bulunuyor. Bununla birlikte özellikle yeni yıl gibi özel günlerde sevdiklerine küçük bir hediye almak isteyen ama bir türlü vakit bulamayanların ise kurtarıcısı oluyor.

11 ülkede faaliyet gösteren ve 30 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla Avrupa’nın en popüler moda arama motorlarından biri olan GLAMI, ''Fashion (Re)search 2018 by GLAMI'' araştırması kapsamında, Türkiye’deki kullanıcıların yeni yıla girmeden önce hangi hediyeleri tercih ettiklerini ortaya koydu. Araştırmaya %38’i 21-30 yaş arası, %28’i 31-40 yaş arası, %18’i 41-50 arası toplamda 1.126 kişi katıldı. Katılımcıların %78’i kadın, %22’si ise erkek.



Bu yılın hediyesi “kazak”

Araştırma kapsamında katılımcılara “Yeni yıl için ne tür hediyeler almayı düşünüyorsunuz?” sorusu soruldu. Katılımcıların %34’ünün hediye tercihi kazak oldu. Kış aylarına girmemiz ve havaların oldukça soğuması bu seçimde etkili olmuş gibi görünüyor. Genel aksesuarlar kategorisinde yer alan çanta, cüzdan, saat, takı, şemsiye ise %17 ile ikinci sırada yer alıyor. Katılımcıların %16’sı ise hediye tercihini atkı, eldiven, şapka gibi tamamlayıcı aksesuarlardan yana kullanıyor.



Hediye seçerken klasiklerden vazgeçmiyoruz

Araştırmanın ilgi çekici sonuçlarından biri de iç çamaşırı kategorisi. Yeni yıla girerken uğur getirdiğine inanılan ve her zaman yenisine ihtiyaç duyulan iç çamaşırını hediye olarak tercih edenlerin oranı %11. Spor giyim %7, gömlek ya da tişört %7 ve klasik bir tercih olan çorap ise %3 ile sıralamada yerini alıyor.

