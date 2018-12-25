Çin ile sivil havacılık eğitimleri ve İHA'lara yönelik işbirliği...

Geçtiğimiz hafta Çin’de düzenlenen ICAO NGAP zirvesinin ardından Türkiye heyeti, iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarını geliştirmek için Çin Sivil Havacılık İdaresi(CAA) ve üniversiteler ile temaslarda bulundu.



Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar YALÇIN ile Kapadokya, THK ve Maltepe Üniversitelerinden öğretim üyelerinin yer aldığı heyet, Çin Sivil Havacılık Uçuş Üniversitesi (CAFUC) ve XIHUA Üniversitesi'ni ziyaret ederek sivil havacılık eğitimleri hakkında bilgi aldı.



Türk heyetine verilen brifingde, Çin CAA bünyesinde 1956 yılında kurulan CAFUC Üniversitesi'nde 10 bin'ı pilot adayı olmak üzere Hava Trafik Kontrolörü, Dispeçer, Teknisyen ve Kabin Hizmetleri olmak üzere toplamda 20 bin öğrenciye dört yıllık akademik eğitim verildiği belirtildi.



Bu eğitimler için Üniversitenin sahibi olduğu 5 hava alanı bulunduğu, 300’ü aşkın tek, çift ve yüksek performanslı uçak kullanıldığı ifade edilerek, uçak sayısının 400’e çıkarılarak yıllık 300 bin olan uçuş eğitim saatinin 400 bin’e yükseltilmesinin hedeflendiği söylendi. Çin’in pilot ihtiyacının yaklaşık yüzde 95’inin bu üniversiteden sağlandığı ve bugüne kadarki istatistiklerin yüksek emniyet seviyesine sahip olunduğu bilgisi verildi.



XIHUA Üniversitesinde yapılan görüşmelerde ise, özellikle insansız hava araçları (UAV) alanında iki ülke arasında işbirliği yapılabileceği konusunda mutabakat sağlandı. 27 farklı okul bünyesinde 45 bin öğrencinin eğitim gördüğü XIHUA Üniversitesi bünyesindeki UAV Araştırma Merkezi'nin birlikte kurulması ve bu amaçla çalışmalara başlanması konusunda ön mutabakata varıldı. İki ülke Sivil Havacılık Otoritelerinin değerlendirmelerinin ardından somut adımlar atılması kararı alındı.



Ülkemiz sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyacağı insan kaynağının NGAP olarak kullanılan Yeni Nesil Havacılık Profesyonelleri programı kapsamında Çin CAA’i koordinesinde CAFUC Üniversitesi ile yapılacak işbirliği ile temin edilebileceği ve XIHUA Üniversitesi ile de öğrenci ve eğitmen değişiminin hedeflenen işbirliğini desteklemesi öngörülüyor.

