Çinli Kahve Zinciri Luckin Coffee 2019'da Ülkesinde Starbucks'ı Geçmeyi Hedefliyor

Luckin Coffee'nin kurucusu ve CEO Qian Zhiya Perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni kahve markasının 2019'da 2.500 yeni mağaza açmayı planladığını ve toplam mağazaların bu yılsonuna kadar 4.500'ü aşacağını belirtti. Genişleme planı, şirketin kahve dükkânı ve satılan kahve sayısı bakımından Çin'in en büyük kahve zinciri markası olan Starbucks'ı aşma hedefinin altını çiziyor.



Seattle merkezli kahve devi Starbucks, ülkedeki 3.600'den fazla satış noktasıyla Çin'in kahve piyasasının hâkimi konumunda bulunuyor.



Luckin Coffee, geçen yıl Ocak ayında online sipariş almaya başladı ve aynı zamanda alış veriş merkezlerinde kahve satmaya da devam ediyor. İndirimleri ve uygun hizmetleri sayesinde çok hızlı bir büyüme yakalayan şirket 2018 yılı sonu itibariyle ülke genelinde 22 şehirde 2.073 zincir mağaza açtı ve yaklaşık 90 milyon fincan kahve sattı.



Luckin Coffee, geçen yılın sonundaki B Serisi finansman turunda 200 milyon ABD doları tutarında kaynak topladı ve şirket değerini yaklaşık 2,2 milyar ABD dolarına yükseltti.



Çin kahve pazarının büyüme beklentileri konusunda iyimser olan şirket CEO’su Qian, Japonya ve Güney Kore gibi komşu Asya ülkelerinde yaşayan insanların 2017'de ortalama 200 fincan kahve içerlerken Çin’de ise 4 fincan kahve içildiğini belirtti.



Qian, şirketin pazar payını arttırmak ve çayın ana tüketicisi olan Çin'de bir kahve içme kültürünü geliştirmek için sübvansiyonlar sunmaya devam edeceklerini söyledi.

