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CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü görevine Hakan Erek getirildi

Şubat 2017’den beri CK Enerji’de Rekabet Uyum Direktörü pozisyonunda görev yapmakta olan Metin Pektaş’tan boşalan yere Rekabet Uyum Müdürü olarak Hakan Erek getirildi. 6 Ağustos 2018 tarihinde göreve başlayan Erek’in beş yıllık Rekabet Kurumu deneyimi bulunuyor

CK Enerji’de Rekabet Uyum Müdürlüğü görevine Hakan Erek getirildi

Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 7,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’de Şubat 2017’den beri Rekabet Uyum Direktörlüğü’nü yürütmekte olan Metin Pektaş’ın yerine Rekabet Kurumu’nda uzman olarak çalışan Hakan Erek, Rekabet Uyum Müdürü olarak atandı.
6 Ağustos 2018 tarihi itibariyle göreve başlayan Erek, CK Enerji Yatırım bünyesinde Portföy Yönetimi Koordinatörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve CK Enerji çatısı altındaki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Uyum Müdürlüğü’nün de yöneticisi oldu.
 
Rekabet uyumunu kurum kültürünün bir parçası haline getiren CK Enerji, sektörde bir ilk olma özelliğine sahip Rekabet Uyum Birimi ile rekabet kurallarına uyumu, başta ‘saha’ olmak üzere şirketler içerisinde her seviyede takip ediyor. Söz konusu birimin başına getirilen Hakan Erek ve ekibi atılan her adımın rekabete uygunluğunu ‘sahaya’ inerek takip edecek.
 
2012’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erek, ayrıca ekonomi yandal programını bitirdi. Erek, 2017 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi’nde halen hukuk eğitimini sürdürmekte. 2013-2018 yılları arasında Rekabet Kurumu’nda uzman olarak görev alan Erek, ağırlıklı olarak elektrik, gaz, petrol ve kimya pazarlarındaki antitröst, birleşme, satın alma ve özelleştirme konuları üzerine çalıştı. 
 
 
 

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