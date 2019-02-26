“Dantela”, ziyaretçilerden tam not aldı Geçmişten esinlenerek hazırladığı eserlerini, aynı ruhu taşıyan tarihi mekanlarda sergileyen Canan Alimdar, yeni takı koleksiyonu “Dantela”yı, 23 Şubat’ta meraklılarıyla buluşturdu. Takı tasarımına ilgi duyan ziyaretçilerinden tam not alan “Dantela” sergisi, 23 Mart tarihine kadar İstanbul Adahan Otel’de ziyaret edilebilecek. Alimdar “Dantela” sergisini Nisan ayında da İzmirli’ler ile buluşturacak.



Geçmişten esinlenerek hazırladığı eserlerini, aynı ruhu taşıyan tarihi mekanlarda sergileyen Canan Alimdar’ın, yeni takı koleksiyonu “Dantela”nın açılışı gerçekleştirildi. Takı meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği sergi 23 Mart tarihine kadar İstanbul Adahan Otel’de ziyaretçileri ile buluşacak. Ayrıca her Perşembe günü 11:00 - 12:30 saatleri arasında sergi alanına kuracağı atölyesinde takı tasarım çalışmalarını sürdürecek olan Canan Alimdar’a dileyen ziyaretçiler de eşlik edebilecek. Alimdar “Dantela” sergisini Nisan ayında da İzmirli’ler ile bir araya getirecek.



Takılarla İon uygarlığına yolculuk



Canan Alimdar koleksiyondaki eserlerini, çağdaş dünyayı oluşturan birçok değeri Anadolu’da yeşerten İon uygarlığının çeşitli yönlerinden etkilenerek hazırlamış. İon uygarlığının yaşam tarzından mitolojisine, sanat eserlerinden felsefesine kadar birçok yönünü dantel dantel eserlerine işlemiş Alimdar.



Arakhne, Ampelos, Tragedia, Daphne, Kithara, Kalliope ve Artemis serilerinin oluşturduğu koleksiyonda İon uygarlığının etkilerini taşıyan kolyeler, bilezikler, yüzükler ve küpeler meraklılarını eski kültürlere doğru tatlı bir yolculuğa çıkaracak.