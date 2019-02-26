Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Bursa ekonomi moda boeing
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm
İTO'dan istihdam çağrısı
İTO'dan istihdam çağrısı
Üç finans ödülü birden
Üç finans ödülü birden
Lezzetin peşinde...
Lezzetin peşinde...

Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetimde yine zirvede!

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin tarafından 9’uncu kez düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri’nde Darüşşafaka Cemiyeti, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en yüksek notun sahibi olan sivil toplum kuruluşu oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetimde yine zirvede!
banner17

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 12’inci Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri 9’uncu kez sahiplerini buldu. Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, sivil toplum örgütü kategorisinde notunu 9,50’ye yükselterek bu yıl da birinciliğini korudu.

2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2019 yılında notunu 9,5O’ye yükselterek bu alandaki başarısını ortaya koydu.

Bu yıl “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer” ana temasıyla Sabancı Center’da gerçekleştirilen zirvenin ardından düzenlenen ödül töreninde, beş kategoride toplam yedi şirket ve üç sivil toplum kuruluşuna (STK) ödülleri verildi. Şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının 2018 yılında elde ettikleri "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları" temel alınarak yapılan değerlendirmeye göre, en yüksek kurumsal derecelendirmeye sahip STK kategorisinde Darüşşafaka Cemiyeti birinci seçildi. Törende Darüşşafaka Cemiyeti adına ödülünü Cemiyet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Tahiroğlu aldı.

“Kendi geleceklerini ve ülke yararını sağlam temellere inşa eden kurumlar…”

Kurumsal Yönetim Ödülleri ile Türkiye’de bu alanda var olan iyi uygulamaları özendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, dernek olarak; halka açık şirketlerin yanı sıra halka açık olmayan şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da kurumsal yönetim anlayışını içselleştirmek konusunda son derece kararlı adımlar attıklarına memnuniyetle tanık olduklarını söyledi ve ekledi, “Gösterdikleri çabayla hem kendi geleceklerini hem de ülkemizin yarınını çok daha sağlam temeller üzerinde ve kurumsal yönetim ölçeğinde şimdiden inşa etmeye başlamış olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza TKYD adına teşekkür ederim. Kurumsal yönetim konusundaki farkındalığın gelecek yıllarda daha geniş kitlelere ulaşacağına, kurum ve kuruluşların bu yolda değerli adımlar atacaklarına ve paydaşları açısından güvenilirlik algılarının altını çizeceğine inanıyoruz” dedi.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kurumsal Yönetim DerneğiKurumsal Yönetim Ödülleri’Darüşşafaka Cemiyeti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5