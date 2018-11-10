DOĞUŞ ÇAY’DAN “ÇAY”IN YOLCULUĞU

“En Güzel Çay Doğuş Çay” sloganı ile belleklerde, tadı ile damaklarda iz bırakan, Rize’nin doğal zenginliği ve en önemli geçim kaynağını oluşturan; sofraların, sohbetlerin, dostlukların vazgeçilmez eşlikçisi “Çay” National Geographic uzmanlığı ile çekilen tanıtım filmiyle ekranlara konuk oluyor.



Üçü, dünyanın en büyük çay fabrikaları arasında yer alan Rize’de 5 adet çay işleme, Ordu’da ise 1 adet çay paketleme tesisi bulunan ve yıllık 220 bin ton yaş çay üretim kapasitesine sahip bu tesislerden çıkan Doğuş Çay, Türkiye’nin dört bir yanında insanların en güzel anlarına eşlik ediyor.



Üzerine kar yağan tek çay

Rize'de üretilir, tüm Türkiye'de tüketilir diye tarif edilen ‘Çay’ın serüveni “Ben Rize'den hiç çıkmadım. Ama topladığım çay Türkiye'nin her yerine gitti. Rize'nin adını herkese duyuran, çayımızdır. Ben bu çaya bakınca hayatımı görüyorum. Çocukluğumu, çocuklarımı, Rize'yi görüyorum...” diyen Rizeli kadınlarla başlıyor. Rize’nin çiftçilerinin el emeğinden çıkan, tüm Türkiye’nin vazgeçilmezi ve dünyada üzerine kar yağan tek çay olan ‘Türk Çayı’nın hikayesinde Doğuş Çay’ın lezzetine, berraklığına ve ait olduğu Karadeniz topraklarına has özellikleri de vurgulanıyor. Çiftçilerin topladığı yaş çayların alım merkezinden otomatik çay yükleme ve boşaltma araçları ile el değmeden fabrikalara oradan da paketleme aşamasına kadar süren yolculuğuna Karadeniz’in muhteşem görüntüleri de eşlik ediyor.



Doğuş Çay ve TEMA ortak projesi 3. yılında

Çayın en iyi şartlarda yetiştirilmesi, aynı lezzet ve kalitede üretilebilmesi için TEMA ile birlikte ‘Her Dem Toprak’ projesini hayata geçiren Doğuş Çay, 600 üreticiye özel olarak kurgulanan bir eğitim programı gerçekleştirdi.Proje ile çay bitkisinin ekolojisine uygun toprak koşulları, bitki besleme, gübreleme, budama, hasat ve toprak yönetimi konusunda 12 bin kişiye bilgilendirme çalışmaları teorik ve pratik yöntemlerle sunuldu.