Elektronik Atık Toplayan Öğrenciler Scooter Kazanıyor

Bugüne kadar tüm Türkiye’de 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı (AEEE) geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandıran ELDAY ve İstanbul’un öncü belediyelerden Beyoğlu Belediyesi yaptıkları işbirliğiyle okullarda e-atık toplama kampanyası başlatıyor. Elektronik atıklar konusunda farkındalığı artırmak ve hem çevreye zarar veren hem de ülke ekonomisi için kayıp anlamı taşıyan e-atıkların geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını teşvik için gerçekleştirilen kampanya, “Elektronik Atıkları Topluyoruz, Öğrencilerimizi Ödüllendiriyoruz” adını taşıyor. Kampanya çerçevesinde 10 Mayıs 2019 tarihine kadar elektronik atık toplayan öğrencilere bir scooter hediye ediliyor.





ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, kampanyaya ilişkin şunlar söyledi: “Elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda hala yeterli farkındalığa sahip değiliz. Bu çerçevede Beyoğlu Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bu kampanya çok kıymetli. Çünkü çocuklarımıza bu bilinci kazandırırsak sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapıyoruz. Ülkemizde yıllık ortalama 500 bin e-atık üretiliyor. Bu e-atıklar uygun şekilde geri dönüştürülmediğinde içeriklerinde bulunan cıva, kurşun, krom, CFC gazı gibi zararlı maddeler çevreye büyük zarar veriyor. Oysa e-atıklar uygun şekilde geri dönüştürülürse dünyamız için iyi bir şey yapmış oluyoruz. Ayrıca televizyon, bilgisayar, çamaşır makinesi, kablolar gibi e-atıkların plastik, metal gibi kısımları fiziksel yollarla ayrılarak ikincil ham madde olarak kullanılabiliyor. Bu da ekonomimiz için büyük bir kazanç!”





ELDAY Hakkında:

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği ELDAY, 2014 yılından bu yana kaynakların en iyi şekilde kullanımını sağlamak adına hizmet veriyor. AEEE’yi (Atık elektrikli ve elektronik eşya) sadece mali ve yasal bir yük olarak değil, üreticilerin sürdürülebilirlik simgesi olarak görerek geri dönüştürülmesini sağlayan ELDAY, geri dönüşümün belirlenmiş kalite standartlarında, çevre ve insan sağlığı gözetilerek güvenilir bir şekilde yapılmasını amaçlıyor. ELDAY ayrıca yönetmelikler çerçevesinde atık toplayıp geri dönüşü için sistemin kurulması, faaliyetlerin kontrolü, tüketicinin bilgilendirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında irtibatın kurulmasını sağlar.