Esporun en büyüğü belli oluyor. Büyük Final’in biletleri satışa çıkıyor!

Lig boyunca ortaya inanılmaz bir mücadele koyan ve bu sahneyi hak ettiklerini kanıtlayan iki finalistin kapışması 16 Eylül’de gerçekleşecek. Her yıl on binden fazla League of Legends ve espor tutkununu aynı mekânda buluşturan, milyonlarca izleyiciyi de ekran başına toplayan dev etkinliğin ilk etap bilet satışları ise 10 Ağustos Cuma günü saat 14:00’da satışa sunulacak.



İzleyicilerin sahne görüş açısına göre üç farklı kategoride tercih edebileceği biletlerin fiyatı birinci kategori için 55 TL, ikinci kategori için 45 TL, üçüncü kategori için ise 20 TL olarak belirlendi. TBF gününün kapı açılışı, maç başlangıcı gibi ayrıntılı planı ise tarih yaklaştıkça duyurulacak. Sadece Mobilet platformu üzerinden internette satışa çıkacak biletler için bugüne kadarki tüm finallerde olduğu gibi kişi başı 4 adet bilet sınırı bulunacak.



Lig aşaması, çeyrek final ve yarı finallerin ardından finale yükselen en iyi iki takımın mücadele edeceği dev etkinlikten zaferle ayrılan ekip, TBF 2018 Şampiyonu unvanıyla ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak.



Bilet satışı ile ilgili duyurulara anlık olarak https://twitter.com/LoLespor

vehttps://www.instagram.com/lolesporofficial/ adreslerinden ulaşmak mümkün.