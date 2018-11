Etkileyici bakışların sırrı: Doğru maskara kullanımıyla yoğun görünüm

Göz makyajının tamamlayıcıları maskaralar, birbirinden farklı özellikleriyle ihtiyaçlara cevap veriyor. Kıvrık ya da kalkık, yoğun ya da uzun kirpiklere sahip olmak fırçasından sabitleyici özelliğine kadar doğru maskara seçimiyle mümkün oluyor.



Yoğun bakışlar



Essence, kısa ve seyrek yapılı kirpikler için geliştirdiği “essence i need a miracle”, “essence volume hero” ile kirpikleri dolgunlaştırıyor. Kirpikleri ekstra uzatan ve hacim katan “essence i need a miracle” ile su geçirmez özelliğiyle dikkat çeken “essence volume hero” yoğun bakışlara sahip olunmasını sağlıyor.

Essence ürünlerine; Rossmann, T-shop, eveshop’ın yanı sıra Watsons’ın seçili mağazalarından ve watsons.com.tr’den de ulaşılabiliyor.



essence i need a miracle! volumizing & strengthening mascara 01 fiyatı: 26,98 TL



essence volume hero fiyatı: 23,25 TL