Göz makyajının tamamlayıcıları maskaralar, birbirinden farklı özellikleriyle ihtiyaçlara cevap veriyor. Kıvrık ya da kalkık, yoğun ya da uzun kirpiklere sahip olmak fırçasından sabitleyici özelliğine kadar doğru maskara seçimiyle mümkün oluyor.
Yoğun bakışlar
Essence, kısa ve seyrek yapılı kirpikler için geliştirdiği “essence i need a miracle”, “essence volume hero” ile kirpikleri dolgunlaştırıyor. Kirpikleri ekstra uzatan ve hacim katan “essence i need a miracle” ile su geçirmez özelliğiyle dikkat çeken “essence volume hero” yoğun bakışlara sahip olunmasını sağlıyor.
Essence ürünlerine; Rossmann, T-shop, eveshop’ın yanı sıra Watsons’ın seçili mağazalarından ve watsons.com.tr’den de ulaşılabiliyor.
essence i need a miracle! volumizing & strengthening mascara 01 fiyatı: 26,98 TL
essence volume hero fiyatı: 23,25 TL
Etkileyici bakışların sırrı: Doğru maskara kullanımıyla yoğun görünüm
Kusursuz bir makyajın olmazsa olmazı hacimli ve dolgun kirpikler. Özellikle kısa ve seyrek yapıdaki kirpikler için geliştirilen, ekstra hacim katan maskaralar derin ve etkileyici bakışlara kavuşulmasını sağlıyor. essence’in fırça teknolojisi ve yenilikçi formülüyle içeriğini zenginleştirdiği “essence volume hero” ile “essence i need a miracle” bakışların etkisini artırmaya yardımcı oluyor.
10 Kasım 2018 Cumartesi 01:44
Göz makyajının tamamlayıcıları maskaralar, birbirinden farklı özellikleriyle ihtiyaçlara cevap veriyor. Kıvrık ya da kalkık, yoğun ya da uzun kirpiklere sahip olmak fırçasından sabitleyici özelliğine kadar doğru maskara seçimiyle mümkün oluyor.