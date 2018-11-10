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Etkileyici bakışların sırrı

Kusursuz bir makyajın olmazsa olmazı hacimli ve dolgun kirpikler. Özellikle kısa ve seyrek yapıdaki kirpikler için geliştirilen, ekstra hacim katan maskaralar derin ve etkileyici bakışlara kavuşulmasını sağlıyor. essence’in fırça teknolojisi ve yenilikçi formülüyle içeriğini zenginleştirdiği “essence volume hero” ile “essence i need a miracle” bakışların etkisini artırmaya yardımcı oluyor.

Etkileyici bakışların sırrı
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Göz makyajının tamamlayıcıları maskaralar, birbirinden farklı özellikleriyle ihtiyaçlara cevap veriyor. Kıvrık ya da kalkık, yoğun ya da uzun kirpiklere sahip olmak fırçasından sabitleyici özelliğine kadar doğru maskara seçimiyle mümkün oluyor.

Yoğun bakışlar

Essence, kısa ve seyrek yapılı kirpikler için geliştirdiği “essence i need a miracle”, “essence volume hero” ile kirpikleri dolgunlaştırıyor. Kirpikleri ekstra uzatan ve hacim katan “essence i need a miracle” ile su geçirmez özelliğiyle dikkat çeken “essence volume hero” yoğun bakışlara sahip olunmasını sağlıyor.
Essence ürünlerine; Rossmann, T-shop, eveshop’ın yanı sıra Watsons’ın seçili mağazalarından ve watsons.com.tr’den de ulaşılabiliyor.
 

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BakışRimelMaskaraEssence
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