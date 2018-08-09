Gastronomi Turizmi Derneği'nin Bursa çıkartması

Gastronomi Turizmi Derneği ülkemizin değerlerini ön plana çıkartmaya devam ediyor. Gastronomi Turizmi Derneği;Marka Kentler Komitesi,Etinlik Komitesi ve Basın Halkla İlişkiler komitesi ve Bursa Temsilciliği çalışmaları ile Bursa ilimize inceleme gezisi düzenledi.



Sabah kahvaltısında sosyal sorumluluk örneği açısından ev kadınlarının hazırladığı Saidabat Köyü'nde Sermin Çakalıoğlu,ardından Tarihi Çarşılar Federasyonu başkanı Musin Özyıldırım ev sahipliğinde Kozahan ziyareti devamında öğlen yemeği olarak Bursa'nın simgesi olan Bursa Kebabını ülkemizle tanıştıran ;İskender İskenderoğlu ev sahipliğinde (Cevat İskenderoğlu) öğle yemeği yediler.

Ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük makamında GTD heyetini ağırladı.Bursa Valisi ile samimi bir havada geçen toplantı Vali beyin maddi ve mandevi destek sözü ile son buldu.GTD Bursa'da nitelikli bir Gastronomi Konferansı yapılması ve Bursa'nın Osmanlı'dan beri süregelen Gastronomik Lezzetlerini Dünya'ya anlatma misyonu üstlendi.



Hasan Eker ve Vali Yardımcısı Fatih Kadiroğlu ev sahipliğinde Bursa Turizm Platformu resmi toplantısında konuk olarak geçen GTD üyeleri ardından Merinos Kültür Merkezi ve Textil-Bıçak müzelerini ziyaret etti.

Turizm İl Müdürü Ahmet Gedik,Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Reşat Kahrıman,Bursa Müzeler Müdürü Muhterem Çevik ,Bursa Büyükşehir Belediyesi Aziz Elbaş,Bursa Müzeler sorumlusu Mesut Emir ev sahipliğinde teknik incelemeler devam etti.



Akşam yemeği için de GTD üyesi ilk Gastronomik Avm olan Eker Meydan Avm içinde Ece Eker ile ve GTD üyesi Beykapı Kebap restoranında et lezzetlerini tadımlama imkanı buldular.Özellikle Mehmet Beykapı'nın kendi elleri ile hazırladığı muhteşem lezzetler GTD üyelerinin kalbini kazandı.



GTD Başkanı Bursa Temsilcisi ve YK üyesi Ramazan Başan'a bu nitelikli organizasyon için teşekkür etti.