“GELECEĞİMİZE IŞIK TUTTUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Dünyada 17 milyon kişinin etkilendiği, gelişimini tamamlamamış beyinde meydana gelen bir hasar sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmamasına rağmen kalıcı hareket ve postür bozukluklarına neden olan Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur.



“YAŞAMIMIZA UMUT OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”



Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın, Cerebral Palsy konusunda hem toplumda farkındalık yaratma hem de bağış toplama amacıyla her yıl düzenlediği Steptember sosyal sorumluluk projesine, başta Ford Otosan, Zorlu Holding, Borusan Holding, ING Bank, Vestel, Ebebek, FLO ve Penti olmak üzere 42 kurumsal firma destek verdi.



Cerebral Pasy Türkiye, hem şeffaflığı ve hesap verilebilirliğini vurgulamak, hem de Cerebral Palsy’li çocukların daha iyi eğitim almaları ve daha huzurlu bir ortamda yaşamalarına yardım ettiği destekçilerine teşekkür etmeleri için 21 Aralık Cuma günü “Steptember Gönüllü Buluşması” etkinliği düzenledi.



“2018 STEPTEMBER SONUÇLARI AÇIKLANDI”



Cerebral Palsy’li çocukların destekçileri ile bir araya geldiği “2018 Steptember Gönüllü Buluşması” etkinliğinde 3 yıldır destek olan Borusan Danışmanlık, Borusan Mannesmann, Ipsos, Kredi Kayıt Bürosu, Vestel ve Zorlu Tekstil, 4 yıldır destek olan Borusan Otomotiv Grubu,Zorlu Holding, Zorlu Enerji Grubu ve Zorlu Gayrimenkul ve 5 yıldır Cerebral Palsy’li çocuklara destek veren Ey Türkiye ve Ford Otosan’a desteklerinde dolayı plaket verildi. Etkinlik sonrasında sonrasında 2018 Steptember sonuçları açıklandı. Cerebral Palsy’li çocuklar için 42 firma, 2 bin 832 gönüllü, 885 takım kurarak toplamda 1 milyon TL bağış topladı.



Toplanan bu bağışlarla Cerebral Palsy’li çocuklar 2019 yılı boyunca 2 bin 167 seans ücretsiz hidroterapi, fizyoterapi, özel eğitim, oyun temelli rehabilitasyon, erken müdahale hizmeti ve erken öğretim bursu alacak.



Steptember Gönüllü Buluşması etkinliğinde konuşma yapan Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, “16 yıldır Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda görev yapıyorum ve her gün çocuklarımızın adım adım gelişim sağladığını gördükçe değerli destekçilerimize minnet duyuyorum.2014 yılında Cerebral Palsy Alliance üzerinden gelen bir Linkedin mesajı ile başlayan ve bizim için yıldan yıla büyük bir etkinlik haline gelen Steptember Sosyal Sorumluluk projesinin 5. yılını kutluyoruz. Steptember ile 5 yıl içerisinde toplam 2 milyon 523 bin 796 TL bağış topladık. Değerli destekçilerimiz sayesinde, bu bağışlarla birçok Cerebral Palsy’li çocuğun umut dolu gelişimlerine şahit olduk. Cerebral Palsy Türkiye olarak, değerli destekçilerimizle birlikteliğimizin yıllarca sürmesini ve her geçen yıl daha fazla çocuğa ulaşabilmeyi diliyoruz” dedi.