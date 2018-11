Genç Gezginler İçin Ucuza Seyahat Etme Tüyoları

Pek tabi düşük bütçeli tatil denince akla ilk gelen çözüm erken rezervasyonla alınan biletler oluyor. Özellikle uçaklaetmeyi düşünüyorsanız biletinizi ne kadar erken alırsanız işin içinden o kadara çıkma şansınız artar. Üstelik böylece hemen hemen her arkadaş veya aile ortamında bahsi en azından bir kez geçmiş olan ‘’Bu sene de Prag’a gidelim, oradan da belki Avrupa turu yaparız.’’ cümleleri havada kalmamış olur ve biletinizi çok önceden aldığınız için bu sefer bahsi geçen gezinizi gerçekten yapma fırsatı bulursunuz. Gitmek istediğiniz tüm şehirlerekolaylıkla erken rezervasyon yapabileceğinizi de unutmayın.Diyelim ki ilk olarak İtalya’ya gitmeye karar verdiniz. Gitmeden derin bir araştırma yapmanız faydanıza olacaktır. ‘’Nerede ne yenir, en uygun hediyelik eşya nereden alınır, konaklama açısından en cep yakmayan fakat konforu da bir kenara bırakmadan kalabileceğiniz oteller hangileridir?’’ gibi ayrıntıları İtalya için yola çıkmadan önce belirlerseniz son dakikada acele ile ilk bulduğunuza razı olmaz ve bütçenizi dilediğiniz gibi ayarlama şansı elde edersiniz. Ayrıca yolculuğa çıkmadan önce gidilecek ülke veya şehirdeki müzeleri iyice okuyup araştırmak gerekir. Bazı dönemlerde müzelere giriş ve bazı etkinlikler ücretsiz olabilmektedir. Denk getirirseniz yaşadınız demektir!Tabii ki kıtalar arasını yürüyerek geçin demiyoruz. Fakat gittiğiniz ülkede her yere taksi ile ulaşım sağlamayı düşünüyorsanız, ne yazık ki cebinizde bir sonraki ülkeye gitmeye yetecek paranız kalmayabilir. Ülke veya şehir değiştirmeyecekseniz yürümek veya toplu taşıma aracı kullanmak hem cebinizi rahatlatır hem de size gittiğiniz yerin kültürünü daha yakından tanıma imkanı sunar. Üstelik manzaranın ve atmosferin tadını çıkararak, yavaş yavaş yürüyerek gezmek, geriye dönüp baktığınızda emin olun verdiğinize hiç pişman olmayacağınz bir karar olacaktır.‘’Nasıl olsa bir kere dünyayı gezeceğiz, gelmişken her şeyin en pahalısını, en lüksünü deneyelim.’’ Demeyin! Emin olun sokak aralarında gördüğünüz butik dükkanlardaki tatlar ve tezgahlarda yapılıp ayaküstü tüketilen yöresel yemekler, geriye dönüp baktığınızda gezinizin en keyifli anlarından olacaktır. Ayrıca marketler ne güne duruyor? Damak tadınıza uygun yüzlerce hatta binlerce gıdayı oldukça ekonomik bir fiyata bulabileceğiniz süpermarketler seyehat boyunca en büyük yardımcınız olacaktır.Temmuz ayında Fransa’ya gittiğinizi hayal edin. Harika bir atmosfer, mis gibi bir hava, çocuklar gibi şen Eyfel Kulesi’nin altında fotoğraf çektiriyor veya çimlere uzanmış o harika manzaranın tadını çıkarıyorsunuz öyle değil mi? Aklınıza gelmeyen bir şeyler var. Müzelerde bekleyeceğiniz bitmek tükenmek bilmeyen kuyruklar, turizm mevsiminde ülkeye akın etmiş turistlerin oluşturduğu kalabalık, otel ve uçak rezervasyonlarındaki cep yakan fiyatlar…Tüm bunlar gezinizi eziyete dönüştürecekse, mutlaka düşük sezonda geziye çıkmayı denemelisiniz. Düşük sezonun illa kış mevsiminin ortası olması da gerekmiyor elbette. İlkbaharın başları veya sonbaharın ortalarına erken rezervasyon ile alacağınız biletler hem cebinizden gereksiz masraf çıkmasını önleyecek hem de gezinizi daha sakin ve huzurlu bir şekilde geçirmenizi sağlayacaktır.Ben pazarlık edemem demeyin. Birçok ülkede turistler için otel, hediyelik eşya, restoran hatta taksilerde bile pazarlık payı bırakılarak fiyat verilmektedir. Seyahatinizi ucuza getirmek istiyorsanız bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak, yerine göre satıcılar ile kıran kırana bir pazarlığa girişmeniz faydalı olacaktır.Seyahatinizi tüm bu maddelere uyarak geçirirseniz düşük bütçe ile tahmin ettiğinizden çok daha fazla yer gezme imkanı bulabilirsiniz. Unutmayın geriye döndüğünüzde aklınızda gezi boyunca biriktirdiğiniz güzel anılar ve deneyimler kalacaktır. Siz seyahatinizi dolu dolu geçirmeye bakın, şimdiden iyi tatiller dileriz!