"Gençleri ve Fiber İnterneti Önemseyin"

TELKODER, #OlmazsaFiberGençlerNeDer adlı sosyal medya kampanyasıyla adaylara genç seçmenlerin daha kaliteli bir yaşam için; şehirlerinde, mahallelerinde ve sokaklarında yüksek hızlı internete kavuşmak istediklerini göstermek istiyor. Gençlerin bu talebinin oy verme eğilimlerini etkileyeceğinin altını çizen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak: “Gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için yüksek hızlı internet artık elektrik ve su gibi yaşamsal bir kaynak haline geldi. Bu talebi karşılamak ve vatandaşların yüksek hızlı internete kavuşmasının sağlamak için belediyelere de büyük sorumluluk düşüyor. Yıllardır yürüttüğümüz çalışmalarda gördük ki belediyeler geçiş hakkı adı altında yüksek bedeller isteyerek ve gerekçesiz izin vermeyerek operatörlerin fiber altyapı için kazılar yapmasını engelliyor. Biz TELKODER olarak tüm dünyada uygulanan yerel yönetim anlayışında olduğu gibi ülkemizde de belediyelerin fiber altyapı kurulumunun kendi bölgelerine sağlayacağı katma değeri anlamalar ve bu yatırımları desteklemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Başlattığımız bu kampanyayla yerel yönetimlere aday olanların konuyu gündemlerine almalarını sağlamak istiyoruz.” diyor.



Türkiye’de vatandaşların yüksek hızlı internet bağlantısına talepleri Avrupa Birliği’ne kıyasla çok daha hızlı artıyor. Ülkemizde 10 Mbps ve üzerinde hızı olan abonelerin toplam aboneler içindeki payının sadece son 2 yıl içerisinde %19’dan %72’ye çıktığı görülüyor. Bu talebi karşılamak için ülkenin geniş bir fiber altyapı ağıyla donatılması gerektiğinin altını çizen TELKODER, fiber altyapı döşemek isteyen şirketlerin belediyeler tarafından engellendiğine dikkat çekerek yeni dönemde yerel yönetimlere aday olan kişilerin geçmişteki yöneticilerin düştükleri hatalara düşmemeleri gerektiğinin altının çiziyor.



Bu bağlamda adayların fiber altyapıların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları gündemlerine almaları gerektiğini vurgulayan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, #OlmazsaFiberGençlerNeDer adıyla bir kampanya başlattıklarını söyleyerek şunları aktarıyor: “Yüksek hızlı internet şehirlerin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla yerel yönetime aday olanların bu durumu mutlaka dikkate almaları gerekiyor. Zira oylarına talip oldukları gençler de şehirlerinde yüksek hızlı internete kavuşmak istiyorlar ve evlerine ulaşmayan fiber altyapılardan şikayetçiler. Biz TELKODER olarak önemli bir konuya parmak bastığımızı düşünüyoruz, kampanyamıza gelen desteklerden de bunu anlayabiliriz. Bu nedenle başkan adaylarının seçim beyannamelerinde fiber internete yönelik çalışmaların ön sıralarda olması ve her hanenin internete rahatlıkla ulaşması için yapacaklarını içeren taahhütlerini belirtmeleri gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.”