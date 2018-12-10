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Göçmen Börekçisi’nden 5 yeni şube

Türkiye’nin ünlü börek markalarından Göçmen Börekçisi, Düzce, Eskişehir, İzmir, Mudanya ve Kıbrıs’taki yeni noktalarında tüketiciyle buluşuyor.

Göçmen Börekçisi’nden 5 yeni şube
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2004 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aile şirketi olarak serüvenine başlayan Göçmen Börekçisi, franchise taleplerini değerlendirerek tüketiciye nitelikli noktalarda ulaşmaya devam ediyor.
 
Eskişehir’deki ilk bayinin açılışı gerçekleşti
Kocaelili İlker Can Dönmez ve Tanju Taner Dönmez kardeşlerin üniversite öğrencisiyken 50 metrakarelik bir dükkanda temellerini attığı Göçmen Börekçisi, bugün 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip tesisinde günde 7-8 ton üretim gerçekleştiriyor.
Son olarak Düzce, Eskişehir Tepebaşı, Mudanya ve İzmir Ataşehir bayilerinin açılışını gerçekleştiren marka, önümüzdeki günlerde Kıbrıs Girne ve Mudanya açılışlarını yapmaya hazırlanıyor.
Göçmen Börekçisi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Dönmez, konuyla ilgili açıklamasında “Eskişehirdeki ilk bayimizi açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Girne bayimiz ise Aralık ayı ortasında hizmete girecek” bilgisini paylaştı.
 
www.gocmenborekcisi.com; tel: 444 49 64

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Anahtar Kelimeler:
GöçmenBörek
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