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Google Asistan Sevgililer Günü’ne hazır
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Google Asistan Sevgililer Günü’ne hazır

Kullanıcıların her an elinin altındaki kişisel yardımcısı Google Asistan, şimdi Sevgililer Günü’ne de hazır.

Google Asistan Sevgililer Günü’ne hazır
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Bu güne özel bir rap şarkıyı da içeren cevaplarıyla yüzleri gülümseten Google Asistan, yılın geri kalanında da hava durumundan seyahate, yeme-içmeden eğlence ve müziğe kadar bilinmesi gereken pek çok konuda 7 gün 24 saat kullanıcılara yardımcı oluyor.
Şarkıyı dinlemek için “OK GoogleSevgililer Günü rap şarkısı söyle” demek yeterli.

Google Asistan’a Sevgililer Günü’nde yöneltilebilecek örnek soru ve cümleleri aşağıda bulabilirsiniz..

OK Google – Seni seviyorum
OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle
OK Google – Bu akşam ne yapıyorsun?
OK Google – Sevgililer Günü’nü kutluyor musun?
OK Google – Sevgilim olur musun?
OK Google – Sevgililer Günü yaklaşıyor
OK Google – Bugün Sevgililer Günü
OK Google – Sevgililer Günün kutlu olsun
OK Google – Sevgililer Günü’nde ne yapabilirim?
OK Google – Sevgililer Günü’nden nefret ediyorum
OK Google – Aşk nedir?
OK Google – Beni sevdiğini söyle
OK Google – Sevgilin var mı?
OK Google – Sevgililer Günü’nü seviyor musun?
OK Google – Aşk ile ilgili ilginç gerçekler


Google Asistan’ın yapabileceği diğer şeyler için: https://assistant.google.com/explore?hl=tr_tr
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Sevgililer GünüGoogle AsistanGoogle
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