İnternette 11,5 Milyar Dolar Harcadık

E-ticaretteki en büyük harcama kalemi 5,2 milyar dolar ile tatil-seyahat oldu.



Türkiye’de, internetten alışveriş yapan kişi sayısının 39,3 milyona, harcama miktarının ise yıllık 11,5 milyar ABD Doları’na ulaştığı belirlendi. Global sosyal medya ajansları We Are Social ve HootSuite’in, istatistik ajansı Statista ile ortaklaşa hazırladıkları “Dijital Türkiye 2019 E-Ticaret Raporu”na göre, önceki yıl 31,7 milyon olan internetten alışveriş yapanların sayısı 2018’de 7,6 milyon kişi arttı. ABD Doları cinsinden hazırlanan rapora göre, 39,3 milyon kişi geçen yıl internetten 11 milyar 480 milyon dolar tutarında harcama yaptı.



Dijital pazarlarda en fazla harcama 5 milyar 198 milyon dolar ile tatil/seyahat için yapıldı. Elektrikli ev aletleri, elektronik, cep telefonu gibi ürünlere 2 milyar 61 milyon dolar harcanırken, giyim, kuşam için harcanan para 1,3 milyar dolar oldu. Bu iki kalemi sırasıyla oyuncak ve hobi ürünleri (1 milyar 125 milyon dolar), mobilya ve aksesuarları (1 milyar 56 milyon dolar), yiyecek/içecek (412 milyon dolar), video/oyun (268 milyon dolar), dijital müzik (60 milyon dolar)



TL BAZINDA YÜZDE 44 BÜYÜME



500’ü aşkın sanal mağazayı tek çatı altında toplayarak, alışveriş yapan herkesen nakit para ödeyen site Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, raporun geçen yıl internetten kişi başı 292 dolar harcama yapıldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bu verilerin, 2018’e ait ilk e-ticaret verileri olduğunu ve sektördeki rekor büyümenin sürdüğünü gösterdiğini anlatan Kayral, şu bilgileri verdi.

“Türkiye’de e-ticaret pazarına ilişikin veriler Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından nisan ayında açıklanıyor. TÜBİSAD verilerine göre 2017 yılında 42,2 milyar lira olan e-ticaret pazarı 60,8 milyar liraya yükselmiş durumda. Bir yıllık büyüme TL bazında yüzde 44 olmuş. Burada altı çizilmesi gereken noktalardan biri de 4-5 yıl önce nüfusun sadece yüzde 10-15’i internetten alışveriş yaparken, bu oran şimdi yüzde 48’e ulaşmış durumda.”



PAZAR, KADINLAR VE GENÇLERLE BÜYÜYOR



Özellikle çalışan kadınlar ve gençlerin alışveriş alışkanlıklarında dijital alışveriş lehine önemli bir değişim yaşandığının altını çizen Kayral, “Günün 24 saati, dünyanın her yerinden alışveriş yapabiliyorlar. Çarşı, pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyor; ayrıca tüm bu alışverişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar” diye konuştu.