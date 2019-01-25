İstanbullular 2018’de Pazartesi Sendromuyla Kahve ile Başa Çıktı

Yemek siparişlerinizi günün her saatinde, dilediğiniz yere ücretsiz olarak getiren Scotty Yemek, 2018 verilerini açıkladı. Bünyesinde 3 bin restoran barındıran Scotty Yemek, henüz bir yaşını doldurmasına rağmen İstanbulluların vazgeçilmezi oldu ve tam 500 bin siparişi sadece evlere ve ofislere değil istenilen her yere ışınladı. Böylece yemek siparişi verdikten sonra telefonun başında çaresiz bekleyenlerin tam 200 bin saati kurtuldu. Bu siparişler ortalama 26.3 dakikada teslim edildi. 2018’in teslimat rekorunu ise 4.2 dakika ile kahve kırdı. En fazla yemek ışınlanan ilçeler ise Kadıköy, Üsküdar ve Şişli oldu.



Yılın en iyi çıkış yapan lezzeti: Lokma



İstanbulluların en çok tercih ettiği lezzetlerin başında künefe ve tatlı yer aldı. En çok tercih edilen yemeklerde ise hamburger ilk sırayı alırken, hamburgeri lahmacun ve Adana dürüm takip etti. 2018’in son 5 ayında ise geleneksel lezzetlerimizden lokma tekrar sahneye çıktı. Scotty Yemek’in teslim ettiği 50 bin adet lokma ile, yılın en iyi çıkış yapan lezzeti oldu. Verilere göre yılın ikinci yarısında tam 60 bin fincan kahve içildi. Latte favori iken, filtre kahve ve Americano da ilk üçte yerini aldı. İstanbullular pazartesi sendromuyla baş etmek için ise en fazla kahve siparişi verdi. Gece acıkanlar ya da tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler ise en fazla künefe, sufle, lahmacun ve kebap istedi. Scotty Yemek’ten verilen siparişlerin yüzde 62’si IOS’tan, yüzde 38’i ise android kullanıcılarından geldi.