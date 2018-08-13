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İZİKAD, Almanya Konsolosluğu’nu ziyaret etti

İZİKAD, Almanya Konsolosluğu’nu ziyaret etti
İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri,  Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig’e ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede İZİKAD ve Almanya Konsolosluğu olarak Almanya ve İzmir’deki iş kadınları arasında projeler üretilebileceğini konusu gündeme geldi.

İZİKAD üyelerini ağırlayan Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig, kısa sürede Türk insanının içtenliği, misafirperverliği, sıcakkanlılığı ile karşılaştığını söyledi. Almanya ile Türkiye arasında siyasi alanda yaşanan geçici krizin iki ülke arasındaki ilişkilere yansımayacağına inandığını ifade eden Dr. Rainer Lassig, 3 milyon Türk vatandaşının Almanya’da yaşadığını, iki ülke arasındaki kültürel, tarihi, ailevi bağların kuvvetli olduğunu belirtti. Siyasi politikaların halklar arasındaki dostluğu etkilememesi gerektiğini dile getiren İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Türkiye ve Almanya’nın dostluğunun uzun bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak “Hükümetlerin siyasi politikalarının halklar arasındaki iletişimi ve dostluğu etkilememesi ve özellikle Sivil Toplum Kuruluşları’nın olumlu ilişkiler kurmak adına çalışması gerekiyor” dedi.

Ortak proje çağrısı
Ortak proje çağrısında bulunan Serter, “Önümüzdeki süreçte İZİKAD ve Almanya Konsolosluğu olarak Almanya ve İzmir’deki iş kadınları arasında projeler üretilebiliriz. Bu, iki ülke ilişkileri açısından da önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.
İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ayrıca yapılacak bir toplantıda Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig’i ağırlamak istediklerini bildirdi.
 
 
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