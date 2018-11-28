KIKO MILANO, YENİ MAĞAZASINI İSTİKLAL CADDESİ'NDE AÇTI

Geniş renk yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımı ile kadınların kalbini fetheden İtalyan kozmetik markası KIKO Milano; İstanbul Capacity, İstinyePark, Tepe Nautilus, Forum İstanbul, Ataşehir Watergarden, Buyaka, Bursa Zafer Plaza, Ankara Kentpark AVM, Eskişehir Espark ve Hilltown Alışveriş Merkezi’nin ardından Türkiye’deki on ikinci mağazasını İstanbul’un kalbi İstiklal Caddesi’nde açtı.



Moda ve tasarımın kalbinin attığı Milano'nun heyecan verici stilini ve günün yükselen trendlerini tüm kadınlar için erişilebilir hale getiren KIKO Milano, yeni mağazasında, markanın birbirinden renkli kozmetik ve cilt bakımı ürünlerinin yanı sıra dönemsel olarak sınırlı sayıda üretilen özel koleksiyonlarını da stil sahibi kadınlarla buluşturuyor.



Geçtiğimiz yıl, farklı çalışmalarla tüm dünyada 20’inci yılını kutlayan KIKO Milano’nun Türkiye Ülke Direktörü Deniz Karadağ; “İstanbul’un en popüler caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, bizim için heyecan verici bir lokasyon oldu. Yepyeni bir noktada daha müşterilerimizle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. KIKO Milano olarak, Türkiye’de yaklaşık iki buçuk yıl içerisinde 12 mağazaya ulaştık. Önümüzdeki yıl, yeni lokasyonlarda makyaj tutkunlarına ulaşacak ve var olduğumuz şehirlerde güçlenerek Türkiye’deki yolculuğumuza devam edeceğiz.” dedi.



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