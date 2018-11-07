Kışa Girerken Cilde Yoğun Nem Bakımı: TEOXANE RHA HYDROGEL MASK

İçeriğindeki cilde yoğun nem sağlayarak pürüzsüzleşmesini sağlayan çapraz bağlı hyaluronik asit RHA®, canlandırıcı etki sağlarken yoğun bir şekilde nemlendirerek cildi yatıştıran Aloe Vera, cildi gerginleştirerek uzun süreli toparlanmasına yardımcı olan Osilift ve cildin doğal nemini dengeleyerek yatıştıran Fucogel ile Teoxane RHA Hydrogel Mask, kolay kullanımı ve etkili sonuçlarıyla dikkat çekiyor.



Patentli ‘Resilient Hyaluronik Asit’ içeren anti-aging nem maskesi Teoxane RHA Hydrogel Mask, yeni temizlenen cilde dikkatli bir şekilde yatıştırıp 15 dakika bekledikten sonra çıkarılıyor. Durulama gerektirmeyen maske, uygulama sonrası ciltte yoğun nem hissedilmesini sağlıyor.

Türkiye’de Seltek Estetik A.Ş. tarafından temsil edilen Teoxane Hydrogel Mask, doktor kliniklerinde satılıyor.



Teoxane RHA Hydrogel Mask, 422 TL