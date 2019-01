MAPFRE Sigorta’dan Otomobille Sömestr Tatiline Çıkma Rehberi!

Aracınızın genel kontrolünü yaptırın

Motor performansını artırın

Kış lastiklerinizi takın

Antifriz ölçümünü yaptırın

Akünüzü kontrol edin

Sileceklerinizin durumundan emin olun

Farlarınızı kışa uygun hale getirin

Tedbiri bagajınıza sığdırın!

Çocuğunuza uygun araba koltuğu kullanın

Kasko yaptırmayı ihmal etmeyin

Milyonlarca öğrenci 17 Ocak’ta karnelerini aldı. Öğrencileri hak etti. Özellikleiyle şehir dışına çıkmayı planlayanların Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkili olan zorlu kış koşullarını göz önünde bulundurmaları büyük önem taşıyor. Peki, otomobiller kış yolculuğuna nasıl hazırlanmalı, yolda kalmamak için neler yapılmalı? Türkiye’nin önde gelenşirketlerindenSigorta, otomobil bakımı ve güvenliğine yönelik 10 maddelik bir rehber hazırladı.Yola çıkmadan önce işe genel kontrol ile başlayabilirsiniz çünkü aracın tüm bölümlerinin sorunsuz çalışması, güvenli bir sürüş için büyük önem arz ediyor. Aracınızın ön düzen ayarlarını, ateşleme sistemini, vantilatör ve triger kayışını, fren ve debriyaj balatalarını kontrol edin, yağ veya su kaçırmadığından emin olun. Buji bakım ve temizliğini yaptırmayı da ihmal etmeyin.Yapacağınız küçük kontrol ve değişimler ile zorlu kış şartlarında, aracınızın motor performansını artırabilirsiniz. Motora temiz yakıt iletilmesini sağlayan ve aracın çalışmasını doğrudan etkileyen yakıt filtresini mutlaka temizleyin. Polen filtresinin bakım ve temizliğini yaparak klima ve kaloriferlerin sorunsuz çalışmasını sağlayın. Son olarak, motor yağı, yağ filtresi ve motor soğutma sisteminin bakımını yaptırabilirsiniz.Yağmur, kar ve buzlanma gibi durumlarda kayma ve kazaları önlemek adına lastiklerinizi, yol tutuş kapasitesi daha iyi olan kış lastikleri ile değiştirin. Kış lastikleri ve kar zincirlerinin kullanım amaçları bazen karıştırılabiliyor. Kar zinciri, aşırı karlı havalarda zemin ve lastiğin birbirlerine tutunmasına yardımcı olmakla birlikte uzun süreli kullanımlarda araca zarar verebiliyor. Bu sebeple kar zincirinin yalnızca aşırı karlı havalarda kullanımı daha uygun. Diğer yandan, kış lastiğinin yalnızca karlı havalarda değil, sıcaklığın yedi derecenin altına düştüğü hava şartlarında kullanılması güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Eğer, kış lastikleriniz beş seneden eskiyse tatil öncesi değiştirmeniz gerekecektir.Antifriz, suya göre çok daha düşük bir donma noktasına sahip. Bu sebeple kış aylarında motorun soğutma mekanizması olan radyatöre eklenen antifriz, radyatörün ve suyun donmasını önlüyor. Antifrizden en yüksek verimi almak için su ile doğru oranlarda karıştırılması gerekir. Bu oran yaklaşık olarak yüzde 35 ila 50 civarındadır. Bu noktada, antifriz miktarını ölçmeye yarayan cihazları kullanabilirsiniz.Soğuk hava şartları akünün performansını düşürdüğünden tatil öncesi akünüzü kontrol ettirmeniz çok önemli. Akünün şarj durumunun yeterli olduğundan ve aracın diğer kablolarıyla temas eden kısımlarının oksitlenmediğinden emin olun. Eğer oksitlenme söz konusuysa sıcak su yardımıyla kutup başlarını temizleyebilirsiniz. Akünün ortalama ömrünün 2 - 3 sene olduğunu da unutmayın.Kış aylarında sileceklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Güvenli bir sürüş için sileceklerinizi ve silecek suyunuzu kontrol edin, gerekiyorsa değiştirin. Görüşünüzü engelleyebilecek buğulanmaların önüne geçmek için ön ve arka cam rezistans kontrolünüzü yaptırın. Eğer aracınızda rezistans yoksa camları bir miktar açıp aracı havalandırın, klimanızı çalıştırıp hava akımını ön camlara yönlendirerek veya silecek suyunuza antifriz ekleyerek buğulanmaları en aza indirgeyin.Kış mevsiminde hava erken karardığı ve sis oluşumu daha sık gözlemlendiği için farların iyi durumda olması büyük bir önem taşıyor. Aracınızın iç ve dış aydınlatmalarını kontrol etmeli ve gerekiyorsa yenilemelisiniz. Farınızın ışık gücü, rengi ve yoğunluğunun kışa uygun olduğundan ve far düğmeleri ile far kumandasının sorunsuz çalıştığından emin olun. Aracınıza sis farı taktırmayı da değerlendirebilirsiniz. Farların temiz tutularak toz ve çamurdan arındırılması ve aydınlatmanın yeterli seviyede olması da dikkat edilmesi gereken faktörler arasında…Kışın kötü hava koşulları, kaza yapma ve yolda kalma ihtimalini artırabiliyor. Bu risklerin farkında olup tedbiri elden bırakmamalısınız. Aracınızın bagajında; ilk yardım çantası, el feneri, akü şarj kablosu, aracın ileri - geri gitmesini önleyecek takoz, buz kazıyıcısı, kar küreği, farlar için yedek ampul, kar zinciri, reflektör, stepne, çekme halatı, battaniye bulundurmaya özen gösterin. Araçta su, sandviç, kraker ve çocuklarınızın sevdiği yiyecekler bulundurmak da acil durumları daha kolay atlatmanıza yardımcı olacaktır.Yaz veya kış, şehir içi veya uzun yol fark etmeksizin aracınızda mutlaka bulundurmanız gereken çocuk oto koltuğu, güvenlik için en önemli maddelerin başında geliyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere, 150 cm’den kısa ve 36 kilogramın altındaki çocuklar için ağırlıklarına uygun bağlama sistemlerinin kullanılması zorunlu. Çocuk araba koltuğunun boyun desteğine, beş noktalı emniyet kemeri özelliğine ve pratik kullanıma sahip olması, güvenlik ve konforu artırıyor.Yola çıkmadan önce tüm önlemleri alsanız dahi bir anlık dikkatsizlik, karşı tarafın hatası veya kış koşulları nedeniyle kaza yaşanabilir. Bu nedenle kasko yaptırmak, yola çıkmadan önce alacağınız tedbirler arasında mutlaka yer almalı. Bir kaza yaşandığında, aracın zarar gördüğü andan itibaren beş iş günü içinde bu durumu sigortacıya bildirmelisiniz. Böyle bir durumda, gerekli evraklar hasar tespiti tamamlandığında, 15 gün içinde tarafınıza tazminat miktarı bildirilecektir. 