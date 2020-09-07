Ne yapıyorsan yap, en iyisini yap

Fatma Nur Önar yazıyor- Kanal Ekonomi İnstagram hesabından yayınlanan #ekonomidekal sohbetlerinde Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu’nun konuğu; Madosan Raf Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Saygın oldu.

“Ne yapıyorsan en iyisini yap “,prensibi ile yola çıkan ve yolu başarılar ile tamamlayan Sevgi Saygın, çalışmaları ve başarı ile dolu iş hayatını bizlerle paylaştı.

İş hayatımda 35. Yılım. Türkiye’de kendi alanında ilk beşe giren Madosan Raf Sistemlerinin Yönetim Kurulu Üyesiyim. Uzun süreli iş hayatımda aktif yer aldım ve kadınlarında iş dünyasında etkin rol almalarını sağlamak istedim. Bu sebeple kadınların iş dünyasındaki rollerini güçlendirecek çalışmalar yaptım ve meclis üyesi olmak için çalıştım. Çalışmaların karşılığı olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyesi oldum. Kadınları mecliste temsil etmek ve meclisteki kadın sayısını arttırmak için çıktığım bu yolda beni Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına uygun buldular. Ardından bölge temsilciliği seçimlerinde Bilecik, Bolu, Yalova, Sakarya’nın güvenoylarını alarak İcraya seçildim ve TOBB üst kurulda 8. bölgeden kadın girişimcileri temsil etmeye başladım.

İş hayatına mobilya sektöründe başladım ve 5 yıl sonra patronumdan ortaklık teklifi aldım ve 24 yıl boyunca ortaklığımız devam etti. Bu süre içinde kendimi işim alanında geliştirmek için çok emek verdim. 3 yıl boyunca İstanbul’a gidip gelerek iç mimari konusunda ciddi eğitimler aldım. Mobilya atölyesinde çok ciddi zaman geçirdim.

5 yıl gibi kısa bir sürede patronundan ortaklık teklifi alan Sevgi Saygın, dönüm noktası olarak adlandırabileceği hikâyesini de anlattı;

Mağazamıza gelen işçi görünümlü bir beyefendi vardı ve patronum alışveriş yapmayacağını düşündüğü için benim ilgilenmemi istemişti. Bende müşteriyle uzunca ilgilenmeye başladım. Bu esnada aslında kendisinin tuğla fabrikası sahibi olduğunu öğrendim. Hem kendisi için hem de çocukları için ciddi miktarda alışveriş etti. Bende bu sayede iyi bir ciro elde etmiş oldum ve firma sahibinin de dikkatini çekmeyi başarmış oldum. Mobilyadaki parlak çıkışımı gören patronum benimle ortak olmak istediğini söyledi. Başlangıçta ortaklık oranım %10’du. 24 sene boyunca da emanetçi usulü firmayı işlettim. Daha sonra Modason’a ortak oldum ve eşimle çalışmaya başladım.

Madosan 1993 yılında kurulmuş, Bursa Hasanağa sanayi bölgesinde 125 çalışanı ile üretim gerçekleştiren raf sistemleri üzerine kurulmuş bir firma. Endüstriyel depolama sistemleri, yapı marketler, eczaneler, kozmetik mağazaları gibi birçok farklı alanlara hizmet vermektedir. Üretimin %65’ini ihraç ediyoruz. 74 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz şuan 75.sini almak için çalışıyoruz. Madosan güven üzerine kurulmuş, müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu bir firmadır.

Madosan olarak büyük bir ortaklığa imza attık, şuan resmi işlemlerimiz devam ediyor. 1868 yılında kurulmuş ve tam olarak 152 yıldır hizmet veren Umdasch gurubun bir parçası olan Umdasch The Store Makers ile anlaşma sağladık. 1500 çalışanı 250 milyon Euro cirosu ile faaliyet gösteren bir firma. Bu firma bir yatırım kararı alıyor ve 7 ülkede yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye’de bizde karar kılıyor. Buda ülkemiz adına ayrıca onurlandırdı bizi. Ülkemize yatırım yapılıyor olması özelliklede böyle bir dönemde olması ayrıca gurur verici.