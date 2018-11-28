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NG SAPANCA İLE KIŞA HAZIRLANIN…

Doğanın huzur içindeki yansıması NG Sapanca Wellness & Convention, kış aylarına kendinizi yenileyerek girmeniz için sizi benzersiz bir deneyime davet ediyor…

NG SAPANCA İLE KIŞA HAZIRLANIN…
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Yeşilin her tonuyla çevrelenen benzersiz konumu, sağlık ve iyi yaşam alanındaki uzmanlığıyla tatil tutkunlarının vazgeçilmez adresi NG Sapanca, kış aylarının soğukluğunu sıcacık atmosferiyle unutturuyor.

Kırmızı, sarı ve kahverengiye bürünen doğa atmosferiyle, sonbaharı görsel bir şölene dönüştüren NG Sapanca, misafirlerini sıra dışı bir hizmet kalitesiyle buluşturuyor. Ormanla iç içe olan konumuyla doğanın bize sunduğu güzelliklerin içinde kaybolmanızı sağlayan NG Sapanca, İstanbul'a yakın lokasyonuyla şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için en doğru adres oluyor.

Dünyanın en prestijli lüks segment otellerinin değerlendirildiği ‘World Luxury Spa Awards tarafından 2015’den beri 'Dünyanın En Lüks Destinasyon Spa’sı’ ve ‘Dünyanın En Lüks Doğa Oteli’ ödüllerine layık görülen NG Sapanca, spasıyla ve birbirinden rahatlatıcı masajlarıyla ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirerek yenilenmenizi sağlıyor.

Sonbahar yapraklarının arasında yürüyüş yapabileceğiniz, okçuluk eğitimi alabileceğiniz, odanızda orman, doğa manzarasına karşı keyifle kitabınızı okuyabileceğiniz, Aliva Spa’da değişik masajlar ve kapalı havuzla yenileneceğiniz ve Orman Terapisi’yle ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirebileceğiniz NG Sapanca, ideal bir tatil için sizleri bekliyor.

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