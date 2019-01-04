ORTHERO’DA GENEL MÜDÜRLÜK GÖREVİNE YONCA ELDENER GETİRİLDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu girişimciler tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli şeffaf apareyi ORTHERO’nun Genel Müdürü Dr. Yonca Eldener oldu. Yeni görevine başlayan Eldener, 2019’da Türkiye’de yüzde 50’den fazla büyüyerek 10 bin diş hekimine ulaşmayı ve birkaç ülkeye birden ihracata başlamayı planlayan ORTHERO’nun bu yüksek hedefleri ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.

Eldener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini University College London’da, doktora eğitimini ise yine ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümü’nde tamamladı. Eldener iş hayatı boyunca Information Resources Inc.’de danışman, Carrefour Grubu-DiaSa’da Kıdemli Ticaret Direktörü ve Geliştirme Direktörü, G2M’de Ticaret-Pazarlama Direktörü, ŞOK Süpermarketleri’nde danışman, Unnado.com’da Genel Müdür olarak çalıştı. Eldener ayrıca E-ticaret ve Dijital Pazarlama ve Perakende Yönetimi dersleri verdi.



İngilizce bilen Eldener’in ‘Göbekli Tepe Muhafızı’, ‘Yedi Uyananlar” gibi romanlarının yanı sıra yayımlanmış akademik makaleleri debulunmaktadır.

