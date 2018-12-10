Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay Tatil.com’un müşterilerine özel olarak sunduğu telefon üzerinden rezervasyon sistemi, Paytrek Ödeme Hizmetleri ile artık çok daha güvenli.



Paytrek Genel Müdürü, Erol Kaya, yeni ödeme çözümleri geliştirmenin sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkat çekti: “Ülkemizde e-ticaret gelişirken, internet kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni ödeme çözümleri geliştirmek sektörün ihtiyaçlarından biri. Tatil.com ile yaptığımız iş birliği sonucunda tüketiciler çağrı merkezi üzerinden kredi kartı bilgilerini paylaşmadan ödemesini yapabiliyor”.





Uzun bir süredir Paytrek ile çalıştıklarını dile getiren Tatil.com Genel Müdürü Uğur Altun ise, güvenliğin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek: "Her ne kadar e-ticaret giderek yaygınlaşıyor olsa da kullanıcıların hala en çok tedirgin olduğu konu kredi kartı güvenliği. Güvenlik bizim de son derece hassas olduğumuz ve gerekli tüm önlemleri özenle aldığımız bir konu. PCI-DSS sertifikalı Paytrek ödeme sistemleri altyapısıyla kredi kartı güvenliğini bir üst seviyeye çıkararak, kullanıcılarımıza hiçbir tereddüt hissetmeden güvenle alışveriş yapabilecekleri bir platform sunabilmek bizim için önemli" dedi.



Tüketiciler, Tatil.com’un kullanıcı dostu sistemi üzerinden en kısa sürede kalmak istedikleri otele rezervasyonlarını yaptırabiliyor ve özel olarak hazırlanmış çağrı sistemi (IVR) üzerinden Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile ödemelerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.



Sesli yanıt sistemi üzerinden kart bilgilerini tuşlayarak ödeme işlemini gerçekleştiren bu ürün sayesinde, 2. kişiler ile kart bilgilerini paylaşmadan güvenli bir şekilde ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. Sisteme tuşlanan kart bilgileri, PCI-DSS Level 1 güvenlik sertifikalı sistem üzerinden ön doğrulamadan geçerken eş zamanlı olarak ve şifreli bir şekilde Paytrek Sanal POS’larına yönlendiriliyor. Saniyeler içerisinde başarılı bir şekilde tamamlanan tahsilat işlemi sonrasında, çağrı merkezinde bulunan yetkilinin ekranına ödeme alındığı bilgisi gönderiliyor ve rezervasyon hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Telefonun yanı sıra, Tatil.com’da online olarak ve acentalar aracılığıyla da rezervasyon işlemi yapılabiliyor. Tüm bu işlemlerde de PCI-DSS güvenlik sertifikalı Paytrek altyapısı kullanılıyor. Şehrin karmaşasından bunalan Tatil.com müşterilerine ise bu hızlı ve güvenli sistem sayesinde oturdukları yerden rezervasyonlarını gerçekleştirmenin keyfini çıkartmak kalıyor.





