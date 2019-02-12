Prizrenliler yeni yönetimini seçti Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, eski Yugoslavya’nın Kosova bölgesi Prizren şehrinden Türkiye’ye göç edenler tarafından 1967’de İstanbul’da kuruldu.

JELİS PİRANA



Hem hemşehrilerle biraraya gelmek hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla oluşturulan bu topluluk Kosova’nın bağımsız bir cumhuriyet olmasından sonra Türkiye’yle ilişkilerinde önemli rol oynadı. Sivil Toplum Kuruluşu anlayışıyla Kosova’nın savaştan sonraki ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmesine destek sağladı. Ayrıca kültürel etkinliklerle de Kosova kültürünü Türkiye’de yaşatmaya devam ettiler.



Bunlardan en önemlisi 10 yıldır devam eden “Bir Kofer Bir Sandık” etkinliği. Her yıl bu etkinlik, Sirkeci Tren Garı’nda düzenlenerek göç olgusuna vurgu yapılıyor. Etkinlik kapsamında garda Türkiye’den misafirlerin dışında Balkanlardan da milletvekilleri ve belediye başkanları katılım sağlıyor.



İki yılda bir Genel Kurul yapan dernek son Genel Kurulu'nu 27 Ocak 2019'da tamamladı. Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyle oldu:



Başkan: GÜLEN TÜRKER



Başkan Yardımcısı: TEVFİK SAĞLAM



Başkan Yardımcısı: FERDA ULUSOY



Başkan Yardımcısı: ŞENER GÖKHAN



Genel Sekreter: NADİR ŞEN



Muhasip: MEZİYET ÖZBUDAK



Üye: BÜLENT FİDAN



Üye: HİKMET YÜKSEL



Üye: NURETTİN KATİP



Üye: SERDAR GÖKHAN



Üye: ULUÇ MANTAŞ













