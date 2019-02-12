Prizrenliler yeni yönetimini seçti

JELİS PİRANA
Hem hemşehrilerle biraraya gelmek hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla oluşturulan bu topluluk Kosova’nın bağımsız bir cumhuriyet olmasından sonra Türkiye’yle ilişkilerinde önemli rol oynadı. Sivil Toplum Kuruluşu anlayışıyla Kosova’nın savaştan sonraki ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmesine destek sağladı. Ayrıca kültürel etkinliklerle de Kosova kültürünü Türkiye’de yaşatmaya devam ettiler.
Bunlardan en önemlisi 10 yıldır devam eden “Bir Kofer Bir Sandık” etkinliği. Her yıl bu etkinlik, Sirkeci Tren Garı’nda düzenlenerek göç olgusuna vurgu yapılıyor. Etkinlik kapsamında garda Türkiye’den misafirlerin dışında Balkanlardan da milletvekilleri ve belediye başkanları katılım sağlıyor.
İki yılda bir Genel Kurul yapan dernek son Genel Kurulu'nu 27 Ocak 2019'da tamamladı. Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan: GÜLEN TÜRKER
Başkan Yardımcısı: TEVFİK SAĞLAM
Başkan Yardımcısı: FERDA ULUSOY
Başkan Yardımcısı: ŞENER GÖKHAN
Genel Sekreter: NADİR ŞEN
Muhasip: MEZİYET ÖZBUDAK
Üye: BÜLENT FİDAN
Üye: HİKMET YÜKSEL
Üye: NURETTİN KATİP
Üye: SERDAR GÖKHAN
Üye: ULUÇ MANTAŞ
Hem hemşehrilerle biraraya gelmek hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla oluşturulan bu topluluk Kosova’nın bağımsız bir cumhuriyet olmasından sonra Türkiye’yle ilişkilerinde önemli rol oynadı. Sivil Toplum Kuruluşu anlayışıyla Kosova’nın savaştan sonraki ekonomik ve sosyal bakımdan gelişmesine destek sağladı. Ayrıca kültürel etkinliklerle de Kosova kültürünü Türkiye’de yaşatmaya devam ettiler.
Bunlardan en önemlisi 10 yıldır devam eden “Bir Kofer Bir Sandık” etkinliği. Her yıl bu etkinlik, Sirkeci Tren Garı’nda düzenlenerek göç olgusuna vurgu yapılıyor. Etkinlik kapsamında garda Türkiye’den misafirlerin dışında Balkanlardan da milletvekilleri ve belediye başkanları katılım sağlıyor.
İki yılda bir Genel Kurul yapan dernek son Genel Kurulu'nu 27 Ocak 2019'da tamamladı. Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan: GÜLEN TÜRKER
Başkan Yardımcısı: TEVFİK SAĞLAM
Başkan Yardımcısı: FERDA ULUSOY
Başkan Yardımcısı: ŞENER GÖKHAN
Genel Sekreter: NADİR ŞEN
Muhasip: MEZİYET ÖZBUDAK
Üye: BÜLENT FİDAN
Üye: HİKMET YÜKSEL
Üye: NURETTİN KATİP
Üye: SERDAR GÖKHAN
Üye: ULUÇ MANTAŞ