Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar

Saçları dökülmeye ve kopmaya karşı dirençli kılmak ve korumak için etkili olan saç mezoterapisi yöntemi Revitacare HairCare uygulaması, saç yapısını olumlu yönde etkileyerek canlı, sağlıklı, hacimli ve parlak saçların oluşumunu sağlamaya yardımcı oluyor. Saç kaybını azaltabilmek için gereken canlandırıcı, besleyici ve uyarıcı elementlerin bir arada bulunduğu Revitacare HairCare, hücre içi yapı taşlarının yeniden oluşmasına, saç derisinin koruyucu işlevlerinin yükselmesine ve kepeğin yeniden oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor. Saçın güç, canlılık, yumuşaklık ve yoğunluk kazanmasını destekliyor.



Uygulama öncesi doktora danışılması gereken, uygulanması da çok ince iğnelerle acısız ve ağrısız olarak saçlı deri içine doktorlar tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 dakika süren HairCare saç mezoterapisi ile günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.Dökülme, kopma, cansız ve hacimsiz saç sorunu olanlar için HairCare saç mezoterapisi etkili çözüm olabilir.