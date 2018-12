Setur’dan gezginlere yepyeni bir sosyal platform: seturday.com

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, seyahat planı yapanların en kaliteli ve keşfedilmemiş içeriklere ulaşmalarını sağlamak üzere yepyeni bir sosyal platform oluşturdu. “Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var!” söylemiyle www.seturday.comadresinden yayına başlayan Seturday, farklı rotalarda yenilikleri ve bilinmeyeni geniş kitlelere sunmayı hedefliyor.



Seturday’in lansmanı 5 Aralık 2018 tarihinde Ümraniye Platoları’nda düzenlenen özel bir parti ile gerçekleştirildi. Lansmana Setur yöneticilerinin yanı sıra, Seturday yazarlarından Ahmet Erdem, Bahar Akıncı, Levent Özçelik, Nilay Örnek, Sefa Yamak, Sinan Hamamsarılar, pek çok influencer ve basın mensubu da katıldı. Lansmanda konuşma yapan Setur’un turizmden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, Seturday’in, turizm sektöründe giderek daha fazla önem kazanan seyahat deneyiminin hem kullanıcılar hem de yazarlar tarafından paylaşılabileceği bir sosyal platform olacağını belirterek şunları söyledi: “Seturday ile gezginlerin sosyal platformu olmayı hedefliyoruz. Setur olarak yaptığımız her işe kalitemizle imza atarken öncü olma misyonumuzu da sürdürüyoruz. SeturSelect aracılığıyla kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak konusunda da öncüydük, şimdi Seturday ile bu gücümüzü dijital platformumuza da aktarıyoruz. Böylece, seyahat planı yapan kişiler seyahat öncesinde arama motorunda karşılarına çıkan pek çok sonuç içinde kaybolmayacak, herkes planladığı seyahat rotasıyla ilgili en kaliteli ve bilinmeyen içeriğe Seturday üzerinden erişebilecek. Kullanıcılarımız, Seturday yazarlarının özgün içeriklerinden, “Bir Bilene Sor ve “Bucket List” gibi yenilikçi özelliklerden yararlanabilecek. Seturday.com kişisel seyahat deneyimlerinin ilham unsuru olduğu yapısıyla tüm seyahat severlere bambaşka perspektifler sunacak.”



Yazarlardan seturday.com’a özel içerik



İş seyahatinden maceraseverlere, kişiye özel seyahat meraklılarından sanatseverlere kadar farklı ilgi alanlarına sahip kesimlere yönelik içerikleri bir arada sunan seturday.com, Türkiye’nin yakından takip ettiği yazarların en özel deneyimlerini kaleme aldıkları bir platform olma özelliği taşıyor. Fotoğraf, seyahat, yeme-içme gibi farklı alanlarda uzman ve kültürel anlamda pek çok deneyime sahip olan Ahmet Erdem, Bahar Akıncı, Levent Özçelik, Nilay Örnek, Sefa Yamak ve Sinan Hamamsarılar Türkiye ve dünya kültürüyle harmanladıkları özel içerikleri seturday.com’da paylaşıyorlar. İçerikler, “Hindistan'ın Gizemli Sadhuları”ndan, “Anadolu’da Sadece Bahar Aylarında Yiyebileceğimiz 7 Yemek” gibi konulara kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşuyor.



Her türlü bilgi için tek adres: seturday.com



Seturday’in “Bir Bilene Sor” sekmesinde seturday.com’a üye olan kullanıcılar birbiriyle etkileşime geçerken, seyahat edecekleri lokasyon hakkında birbirlerinden tavsiyeler alabilecek ve böylece gezginler deneyimlerini bu platform üzerinden paylaşabilecekler.



“Bucket List” sekmesiyle ise üyeler seturday.com üzerinden gitmeyi hayal ettikleri şehirlere ait kendilerine özel seyahat listeleri hazırlayabilecek, “gitmeye hazırım” kutucuğunu işaretlemeleri halinde, Setur yetkilileri tarafından listelerindeki lokasyonlarla ilgili bilgilendirilebilecekler.



SETUR HAKKINDA



1965 yılında Koç Holding şirketlerinden biri olarak kurulan Setur, turizm alanında yurt içi ve yurt dışına dönük tur operatörlüğü ile otel satışı, IATA uçak bileti satışı, vize hizmetleri, kongre ve seminer organizasyonları, outgoing ve yurt dışı eğitim başlıklarında hizmetler sunuyor. 2001 yılında Türkiye’nin en büyük online kurumsal seyahat portalı BookinTurkey.com’u bünyesine alan Setur, 2017 yılında bu platformu Seturbiz.com ismiyle yenileyerek dijital alanda da önemli bir atılım gerçekleştirdi. Setur’un 50 yılı aşkın sektör tecrübesi ve üstün hizmet kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, müşterilerine unutulmaz tatil deneyimleri sağlıyor.



Duty Free işletmeciliğinde Türkiye’nin en köklü ve en yaygın markası olan Setur Duty Free, tüm yurda yayılan havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda, 20 bölge 49 mağazasıyla gümrüksüz satış mağazaları işletmeciliği yapmaya devam ediyor.1990 yılında kurulan Setair filosunda ise 14 yolcu kapasiteli 2 adet ultra uzun menzilli 2017 Model Falcon 8X ve 2015 Model Falcon 7X tipi jet, 9 yolcu kapasiteli 2 adet çift motorlu Leonardo (Agusta Westland) AW139 tipi helikopter ve 1 adet 8 yolcu kapasiteli Cessna Grand Caravan C208 tipi deniz uçağı bulunuyor.