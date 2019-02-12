Sevgililer en çok telefonu kıskanıyor!

Araştırmaya göre katılımcılar sevgilisi ya da eşiyle birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız oluyor. Sevgililerin çoğunluğu sosyal medya şifrelerini birbiriyle paylaşıyor. Ancak katılımcılar gün içinde telefonlarıyla sevgilisinden daha çok vakit geçiriyor. Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, 14 Şubat Sevgililer Günü için katılımcıların sosyal medya ve teknoloji kullanımına ilişkin bir araştırma hazırladı. Araştırmaya göre katılımcılar sevgilisi veya eşiyle birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız oluyor. 1-8 Şubat 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup sevgilisi ya da eşi olan 2.061 kişi katıldı. Araştırma kapsamında, katılımcılara sosyal medya alışkanlıkları ve sosyal medyanın ilişkiye etkisiyle ilgili sorular yöneltildi. Çalışmadan çıkan ilginç sonuçlar ise şöyle:



Çoğunluk sevgilisiyle günde 2-4 saat görüşüyor



Yapılan araştırmada "Sevgiliniz ya da eşinizle günde kaç dakika yüz yüze görüşüyorsunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 25’i 2 saatten az, yüzde 34’ü 2-4 saat, yüzde 24’ü 5-7 saat, yüzde 10’u 8-10 saat, yüzde 7’si ise 11 saatten fazla cevabını veriyor.



Telefon elimizden düşmüyor



Katılımcıların yüzde 20’si gün içinde akıllı cihazlarıyla 2 saatten az vakit geçirdiklerini söylerken, yüzde 41’i 2-4 saat, yüzde 25’i 5-7 saat, yüzde 10’u 8-10 saat, yüzde 4’ü ise 11 saatten fazla vakit geçirdiklerini belirtiyor.



Günde 30 dakika konuşuyorlar



Katılımcılara sevgili ya da eşiyle günde kaç dakika telefonda konuşup mesajlaştıkları sorulduğunda yüzde 14’ü 0-5 dk, yüzde 27’si 6-10 dk, yüzde 30’u 11-30 dk, yüzde 13’ü 31-60 dk, yüzde 16’sı ise 1 saatin üzerinde yanıtını veriyor.



Çiftler telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız



Yüzde 37’si sevgilisi ya da eşi birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız olduğunu söylerken, yüzde 28’i rahatsız olmadığını, yüzde 35’i de bazen rahatsız olduklarını dile getiriyor.



30 dakikada bir gözü telefonda



Katılımcıların yüzde 8’i eşi ya da sevgilisiyle birlikteyken 5 dakikada 1 telefona baktıklarını, yüzde 24’ü 10 dakikada 1 telefona baktıklarını, yüzde 31’i 30 dakikada 1, yüzde 28’i saat başı baktıklarını, yüzde 9’u ise hiç bakmadıklarını söylüyor.



Telefonu yasaklayanlar var



Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 35’i birlikteyken telefon kullanımına kısıtlama getirirken, yüzde 65’i karışmıyor.



Katılımcıların neredeyse yarısı telefon yüzünden tartışıyor



Katılımcıların yüzde 45’i telefonla çok vakit geçirdiği için sevgilisi ya da eşiyle tartıştıklarını yüzde 55’i ise tartışmadıklarını anlatıyor.



Şifreler ortak



Yüzde 58’i sevgilisi ya da eşleriyle sosyal medya hesaplarının şifrelerini paylaştıklarını, yüzde 42’si ise paylaşmadıklarını dile getiriyor.

Katılımcıların yüzde 17’si sevgilisi ya da eşini sosyal medyada gizlice izlediğini (stalk), yüzde 19’u bazen izlediğini, yüzde 64’ü ise izlemediğini söylüyor.



Sevgilileri arkadaşları tanıştırıyor



Sevgilisi ya da eşleriyle nerede tanıştıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 39’u arkadaş aracılığıyla tanıştıklarını, yüzde 19’u okuldan, yüzde 22’si işten, yüzde 11’ü sosyal medyadan tanıştıklarını belirtiyor.



Çoğunluk çift fotoğrafı paylaşıyor



Katılımcıların yüzde 66’sı sosyal medyada sevgilisi ya da eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştıklarını, yüzde 34’ü paylaşmadıklarını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 21’i sevgilisi ya da eşiyle kavga ettikleri zaman onlara inat sosyal medyada paylaşımlar yaptıklarını, yüzde 79’u ise yapmadıklarını dile getiriyor.



DORinsight hakkında:

Hitay Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1,2 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. Online araştırmalar alanında uzmanlaşan DORinsight, değişen tüketici ihtiyaçlarına yönelik yeni bakış açıları geliştirilmesi için öneriler sunar. Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesi olan DORinsight, tüm araştırma çalışmalarını, söz konusu birliklerin kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metotlarına uygun olarak yürütür.