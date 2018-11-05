SHISEIDO MAKYAJINI YENİDEN KEŞFEDİN: İçten Gelen Güzellik

Ciltte görünür ama hissedilmez makyajı yenilikçi teknolojisi sayesinde keşfeden Shiseido, yepyeni bir vizyonla formüllerini yenilediği makyaj koleksiyonunda, minimal, lüks, etkileyici ve cesur görünümler için gerçek güzelliğin sırrını paylaşıyor; İçten gelen güzellik!



Shiseido, yeni makyaj ürünlerini alışılmışın dışına çıkarak dokuları ve ciltte yarattığı hislere göre dört farklı gruba ayırdı; Gels, Inks, Powders ve Dews. Sanattan aldığı ilhamla, makyajın duyusal dokularına odaklanarak etkileyici görünümler yaratan Shiseido, makyajın her adımında ahenk yakalayan bütünsel bir yaklaşımın önemini vurguluyor.



Makyaj ürünlerinizi artık dokularına göre seçebiliyorsunuz. Japon kaligrafisinden esinlenen çarpıcı renkelerle hatlarınızı belirginleştiren cesur, su geçirmez, yüksek pigmentli kolay uygulanabilir ürünler, Inks grubu altında bir araya geliyor. Bu grupta, eyeliner, eyeshadow, lipshine, mascara gibi ürünler öne çıkıyor. Jel formundaki ürünler ise kalıcı renkleri ancak hafif ve yenilikçi yapılarıyla makyajı görünür ama hissedilmez kılıyor. Cildin hava almasını sağlayan pudra yapılı ürünler ile ister dudakları ister yanakları renklendirin. Cildinizin yüzeyini dönüştürecek aydınlatıcı ürünleri içeren Dews ise, yarattığı yansımalarla adeta ışıkla dans ediyor. Yeni koleksiyonda yüz, gözler ve dudaklara uygulanabilen multi-fonksiyonlu aydınlatıcı ürünler dikkat çekiyor.



Yeni koleksiyonun ambalaj tasarımlarında da modern Japon etkisi hakim. Zamansız estetiği vurgulayan belirgin kırmızı çizgi, minimal Shiseido imzası taşıyor. Shiseido’nun yeni makyaj koleksiyonu ile makyajda yepyeni bir dönem başlıyor. İçinizdeki ışığı özgürce ortaya çıkarın!



www.shiseido.com.tr