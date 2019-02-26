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Tarz düğün isteyenler D-Resort Göcek'i tercih ediyor

Zarafet ve ahengin bir arada olduğu, doğasının ve denizinin muhteşemlikte birbiriyle yarıştığı D-Resort Göcek’te bir düğün seremonisine var mısınız? Göcek’in, masmavi sularında dalıp giderken, doğa ile iç içe geçmiş kusursuz bir ortamda, hayalinizdeki düğünü gerçekleştirebilirsiniz.

Tarz düğün isteyenler D-Resort Göcek'i tercih ediyor
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D-Resort Göcek, Akdeniz’in ılık rüzgarı, çam ağaçlarıyla çevrili romantik atmosferi ve turkuaz rengi denizi ile çiftlerin yaşam boyu keyifle hatırlamak isteyeceği düğün törenlerinin unutulmaz anlarına tanıklık edecek.

Akdeniz ve Ege'nin tüm doğa güzelliklerinin aynı noktada buluştuğu Göcek’te, Dalaman Havaalanı’na sadece 20 dakika uzaklıkta bulunan D-Resort Göcek, modern Akdeniz stiliyle tasarlanan mimarisi, konforlu odalarının yanı sıra ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile düğün törenini hem çiftler hem de misafirleri için özel kılıyor.

Açık hava düğününün ambiyansına yakışır, eşsiz ve lezzetli menü seçenekleri de sunan otel, Göcek’in en özel noktasındaki konumu ile tüm olanaklarını ve deneyimini evlenmek isteyen çiftlerin hizmetine sunuyor.

Harika bir gün batımı, lezzet ve ruhu şımartma zamanı

Düğün törenlerini keyifle geçiren çiftler Göcek’in huzurlu, kuş cıvıltıları içerisinde bir balayı için de D-Resort Göcek’i tercih ediyor. Göcek koyunun ve D-Marin’in muhteşem panoramasını gözler önüne seren Q Lounge’da müzik eşliğinde gün batımını izleyenlere özel kokteyller de eşlik ediyor.
Öğle yemeğini plajda yemek isteyenler için Göcek’teki tek özel plajda bulunan The Breeze, güne iyi bir kahvaltı ile başlangıç yapmak isteyenler için güneşin her daim parladığı Olive Tree Restoran hizmet veriyor.

Vitality kapalı havuz, iki özel abachi ahşap sauna, buhar odası, buz istasyonları, dinlenme suitleri, mistik Türk Hamamı, tamamıyla geleneksel ve Asya masajlarına ayrılmış özel bir kat bulunan “sıra dışı bir spa merkezi” olan D-SPA Göcek’te, tüm yorgunluğunu
Atmak isteyenleri bekliyor.D-SPA, D-Resort Göcek’e özel, gelenekselin ötesinde tasarlanan hamamı ise ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
D-Resort Göcek
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