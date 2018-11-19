Teoxane R[II] Eyes ile Göz Çevrenize Mükemmel Bakım

Göz çevresi için özel olarak geliştirilen Teoxane R[II] Eyes, özel titanyum başlığı, hidrasyon sağlayan patentli hyaluronik asit mikro küreleri ve içeriğindeki doğal etken maddeler sayesinde bu bölgedeki şişlik, halkalanma ve morlukların giderilmesine yardımcı oluyor.



Göz çevresine, sabah – akşam uygulanan Teoxane R[II] Eyes, içeriğinde yer alan patentli “resilient” hyaluronik asit ile neme doyurduğu bu bölgede ifade çizgileri ve kaz ayaklarını giderilmesine yardımcı oluyor. Biyofiteks özelliği ile morluk, siyah halkalar ve gözaltı torbaları üzerine hedeflenmiş cilt mikrosirkülasyonunun aktive olmasını destekliyor. Buzdolabında muhafaza edilerek soğuk olarak titanyum başlığı ile hafif masaj ile uygulanan Teoxane R[II] Eyes, göz çevresindeki kasların rahatlamasını da sağlıyor.



Teoxane R [II] Eyes, 513 TL