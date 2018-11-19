Göz çevresi için özel olarak geliştirilen Teoxane R[II] Eyes, özel titanyum başlığı, hidrasyon sağlayan patentli hyaluronik asit mikro küreleri ve içeriğindeki doğal etken maddeler sayesinde bu bölgedeki şişlik, halkalanma ve morlukların giderilmesine yardımcı oluyor.
Göz çevresine, sabah – akşam uygulanan Teoxane R[II] Eyes, içeriğinde yer alan patentli “resilient” hyaluronik asit ile neme doyurduğu bu bölgede ifade çizgileri ve kaz ayaklarını giderilmesine yardımcı oluyor. Biyofiteks özelliği ile morluk, siyah halkalar ve gözaltı torbaları üzerine hedeflenmiş cilt mikrosirkülasyonunun aktive olmasını destekliyor. Buzdolabında muhafaza edilerek soğuk olarak titanyum başlığı ile hafif masaj ile uygulanan Teoxane R[II] Eyes, göz çevresindeki kasların rahatlamasını da sağlıyor.
Teoxane R [II] Eyes, 513 TL
Teoxane R[II] Eyes ile Göz Çevrenize Mükemmel Bakım
Güzelliğin en çarpıcı silahı olan gözler, aynı zamanda yılların izlerini de yüzümüzde ilk ele veren bölgedir. Teoxane Laboratuvarları’nın geliştirdiği Teoxane R[II] Eyes, göz çevrenizi yaşlanmanın izlerine karşı koruma altına alarak bakışlarınızdaki gençlik ışıltısını kaybetmemenizi sağlıyor.
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:49
Göz çevresi için özel olarak geliştirilen Teoxane R[II] Eyes, özel titanyum başlığı, hidrasyon sağlayan patentli hyaluronik asit mikro küreleri ve içeriğindeki doğal etken maddeler sayesinde bu bölgedeki şişlik, halkalanma ve morlukların giderilmesine yardımcı oluyor.