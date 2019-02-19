VAKKO'dan taklit baskını

Taklit ürünle mücadeleyi gündeminde tutan Vakko, geçtiğimiz günlerde bir ihbar üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Kocaeli Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Vakko avukatları tarafından Kocaeli’nde iş yerlerine yapılan baskında; gizlenmiş halde ve üzerinde "Vakko" logosu taklit edilmiş 200’ün üzerinde çanta ele geçirildi. Operasyon sonrasında iş yeri sahipleri hakkında soruşturma açıldı.Vakko, taklit çanta mücadelesini Türkiye çapında devam ettirecek ve emniyet güçleriyle birlikte baskınlara devam edecek.