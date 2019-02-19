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VAKKO'dan taklit baskını

80 yıllık tarihiyle Türkiye’nin övünç duyduğu markası Vakko’nun çanta koleksiyonu taklit edildi. Markanın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu sonrasında, Kocaeli’nde yapılan baskında 200’ün üzerinde Vakko marka taklit çanta ele geçirildi.

VAKKO'dan taklit baskını
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Taklit ürünle mücadeleyi gündeminde tutan Vakko, geçtiğimiz günlerde bir ihbar üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Vakko avukatları tarafından Kocaeli’nde iş yerlerine yapılan baskında; gizlenmiş halde ve üzerinde "Vakko" logosu taklit edilmiş 200’ün üzerinde çanta ele geçirildi. Operasyon sonrasında iş yeri sahipleri hakkında soruşturma açıldı.Vakko, taklit çanta mücadelesini Türkiye çapında devam ettirecek ve emniyet güçleriyle birlikte baskınlara devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
VakkoKocaeli
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