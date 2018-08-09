Vegan cilt bakımının gücü Isana, sonbaharı karşılamaya hazır!

Yoga yapmak, sosyal medyadan uzaklaşmak ve sıcak köpük banyosu yapmak gibi aktiviteler gevşeyip rahatlamanıza yardımcı olabilir. Ama cildinize düzenli bakım yapmanın değeri güzelleştikçe kazanılan “güç”le açıklanabilir. Dünyada yaşanan “kimyasal şiddet”e inat Rossmann, vegan ürünü Isana ile cevap veriyor.



Kendinizi iyi hissettiren her şey bir öz bakım aracıdır, bu düzenli bakımı, yeterli uyku almayı, egzersiz yapmayı ve doğru beslenmeyi içerir. Mevsim yüzünü sonbahara dönerken Isana’nın önerisi Q10 içeren Boyun ve dekolte kremi. Düzenli kullanımda ciltteki derin çizgileri hafifleten, cilt yüzeyini sıkı bir görünüme kavuşturan krem, bu hızlı düzelmeyi yumuşak köpüksü dokusu ve içeriğindeki ışıltılı pigmentlere borçlu.



İçerisindeki aktif madde Corneosticker DS cildinizi koruyucu bir film gibi kaplıyor ve cildinizin yenilenmiş, yumuşak ve daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Q10 ve E Vitamini cildi UV ışınlarına karşı da koruyor.



3D etki deposu

Isana Göz çevresi Roll on’u ise nemsiz ciltler için geliştirilen ve hızlıca enti yorgunluk efekti sağlayan bir ürün.Özel 24h-Hydro-Kompleksi sayesinde cilt daha bakımlı ve daha aydınlık görünüyor. Hyaluronik asit, Pullulan ve Alginat'tan elde edilen 3D etki deposu formülü ve Hydro kompleksi sayesinde cilt uzun süre yoğun olarak besleniyor. Yabani kuşburnu, Asya'dan gelen Su taşı, Aynısefa çiçeği ve Maya Proteini içerikli özel etken kompleksi, düzenli kullanım halinde göz halkalarına ve göz çevresindeki gölgelere daha yumuşak bir görünüm sağlıyor.Roll on’un metal başlığı sayesinde göz çevresihızla soğuyup masaj etkisi yapıyor.



Bu aralar en iyi görünen ciltlerin bile değişen iklim şartları nedeniyle büyük sorunu haline gelen siyah noktalar ise Isana Gözenekleri arındırıcı bantile sorun olmaktan çıkıyor.İçeriğindeki çay ağacı yağı ve geliştirilmiş formülü ile ciltteki kirleri ve siyah noktaları hapsederek ciltten uzaklaştırıyor.



Rossmann Hakkında;

Gerçek bir hikaye...

Drogeriemarkt konseptiyle müşterilerine hizmet sunan Rossmann, 1972 yılında Dirk Rossmann tarafından Almanya’da kuruldu. Kuruluşundan itibaren büyüme stratejisi yürüten; açtığı yeni mağazaların yanı sıra başka şirketleri de bünyesine katarak bu stratejisini destekleyen Rossmann istikrarlı büyümesi ile Almanya’nın perakende devlerinden biri haline geldi.

Almanya dışında ilk mağazasını 1992 yılında Polonya’da açan Rossmann’ın bugün Almanya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Türkiye’de toplam 4.000’e yakın mağazası ve toplam 47.000’in üzerinde üzerinde çalışanı bulunuyor.

Türkiye’ye 2009 yılında yatırım yapma kararı alan Rossmann’ın halihazırda Türkiye’de 100’ün üzerinde mağazası bulunuyor. Çeşitli şehirlerin merkezlerini hedef alarak mağazalaşma sürecine devam eden Rossmann, 1000’e yakın çalışanı ile büyümesini hızla sürdürüyor.

