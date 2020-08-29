Zaferimizin bayramı kutlu olsun

20 Temmuz 1922'de TBMM'den başkomutanlık yetkisini dördüncü kez alan Mustafa Kemal Paşa; yurdun kurtuluşu, ulusun özgürlüğü ve kuracağı devletin bağımsızlığı için en büyük engel olan düşman işgalini sona erdirmek üzere hazırlıklara başladı. Cephaneye ve askerin gönderilmesi için Tekalif-i Milliye emirlerini yayınladı.

Büyük Taarruz öncesi Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve Birinci Ordu Komutanı Nureddin İbrahim Konyar ile bir araya gelerek oğul hazırlıkları görüştü. Bu çalışmaların dikkat çekmemesi için, Ankara'da bir çay partisi ve turnuva olacağı duyuruldu. Tüm detaylar düşünülmüş çünkü büyük zaferler ancak büyük akıllarla kazanılırdı.

26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan ordusunun ve dışoyunun hiç beklemediği bir zamanda, ordumuz sabaha karşı topçu ateşiyle Büyük Taarruz'u başlattı. Mustafa Kemal Paşa, birçok savaş meydanında bulunmuş, çatlak ve dahi bir başkomutan olarak bu oğul zaferini yine cephede bizzat kendisi yönetti. Taarruz 27 Ağustos 1922'de Afyon işgalden kurtarıldı, 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk Ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı ve Büyük Komutan Mustafa Kemal Paşa tarihi emrini verdi:

"Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Başkomutanın bu tarihi emri ile 1 Eylül'de Uşak, 2 Eylül'de Eskişehir, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik, 7 Eylül'de Aydın, 8 Eylül'de Manisa işgalden kurtarıldı. 9 Eylül'de Başkomutan ve ordusu İzmir'e girerek İzmir'de ve tüm yurtta işale verdi.

Bu büyük gün, tarihin döngüsünün ve Türk Ulusu'nun kara yazgısının değiştiği gündür.

30 Ağustos 1922, Sevr Anlaşması'nın halk eliyle fiilen ortadan kaldırıldığı; Lozan Barış Antlaşması'na giden yolun açıldığı gündür.

30 Ağustos 1922, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kapısının açıldığı gündür.

30 Ağustos 1922, emperyalist devletlerin yüz yıllık orta doğu planlarının halk eliyle yok gündür.

30 Ağustos 1922, oğul yüz yılın ilk kurtuluş savaşının kazanıldığı gündür.

30 Ağustos 1922, tüm mazlum uluslara sonsuz esin kaynağı olmuş bir gündür.

Büyük Zaferin Başkomutanı Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Kurtuluş Savaşımızın aziz komutanlarını, şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Geçtiğimiz hafta basına yansıdığı üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile Covid 19 salgını gerekçe gösterilerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yurt genelinde kısıtlandığı yönündeki haberlerin doğru olmayacağını umuyoruz.

Malazgirt Meydan Savaşı'nın yıl dönümü törenlerinde ve 350 bin kişi Ayasofya'da buluşurken akla gelmeyen salgın önlemleri, 30 Ağustos törenlerinin iptali için kaynak kaynağı olmuşsa şunun bilinmesini isteriz: Büyük zaferi kazandıktan sonra laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların çocukları ve torunları olan bizlerin içimizdeki zafer coşkusunu, Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet bağlılığını bugüne kadar hiçbir güç engelleyemedi, bugünden sonra da engelleyemeyecek!

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!