ABD'de işsizlik başvuruları değişmedi - Ülkede 5 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla, değişmeyerek 211 bin oldu

NEW YORK (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta değişmeyerek 211 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 5 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 211 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 219 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 5 bin 500 kişi azalarak 216 bine gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının 30 bin kişi artarak 1 milyon 790 bine yükseldiği bildirildi.

Bir önceki haftaya dair süregelen işsizlik başvuruları 1 milyon 756 binden 1 milyon 760 bine revize edildi.