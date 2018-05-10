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ABD'de işsizlik başvuruları değişmedi

- Ülkede 5 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla, değişmeyerek 211 bin oldu

ABD'de işsizlik başvuruları değişmedi
NEW YORK (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta değişmeyerek 211 bin seviyesinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 5 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 211 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 219 bin düzeyindeydi.
Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 5 bin 500 kişi azalarak 216 bine gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının 30 bin kişi artarak 1 milyon 790 bine yükseldiği bildirildi.
Bir önceki haftaya dair süregelen işsizlik başvuruları 1 milyon 756 binden 1 milyon 760 bine revize edildi.
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ABDde Işsizlik Maaşı Başvuruları
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